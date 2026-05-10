Igualdad Animal: Brasil da un paso histórico contra la crueldad animal

Igualdad Animal

Brasil se convirtió en el primer país en América Latina y el segundo en el mundo en prohibir la producción y comercialización del foie gras, un producto elaborado a partir de la alimentación forzada a patos y gansos a través de un largo tubo de metal.

El avance es resultado del trabajo imparable de la sociedad civil, que incluyó el impulso legislativo, movilización de la sociedad civil, acciones digitales y el seguimiento puntual de legisladores clave.

Igualdad Animal en Brasil lideró una campaña de seis años y presionó hasta el último momento a las y los legisladores. Incluso lo hizo cuando, una vez aprobada la ley, un grupo de diputados intentó frenar su envío al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que la firmara e intentar revertirla. La rápida movilización y presión de miles de personas y Protectores de Animales, el grupo de voluntariado de Igualdad Animal, lo impidieron.El camino aún no acaba: el presidente brasleño debe firmar la ley para que entre en vigor e Igualdad Animal supervisará que así suceda. También vigilará que la industria la cumpla una vez que entre en vigor.

“Este es un momento histórico para Latinoamérica. Brasil podría convertirse en el primer país de la región en prohibir claramente la producción y venta de foie gras, enviando un claro mensaje de que el bienestar animal debe ser fundamental en los sistemas alimentarios. Este paso no solo protege a miles de animales, sino que también sienta las bases para avances legislativos en otros países de la región”, dijo Dulce Ramírez, vicepresidenta para Latinoamérica de la organización.

Este avance tendrá un impacto directo en miles de patos y gansos dentro de Brasil, pero también impactará a aquellos que eran explotados para importar foie gras al país. Además, envía un mensaje poderoso: cambiar el mundo para los animales es posible en una sociedad donde la crueldad animal ya no tiene cabida.

A pesar de que la industria intenta frenar los cambios en favor de los animales, el poder de la sociedad civil organizada está marcando el rumbo. Tan sólo esta campaña tuvo el respaldo de 288 mil personas que además de firmar en apoyo, realizaron acciones presenciales y digitales de vigilancia y presión a los legisladores: “Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros miles de activistas, los Protectores de Animales, repartidos por todo Brasil, que siempre han dado fuerza a la campaña para seguir adelante”, declaró Carla Lettieri, Directora Ejecutiva de Igualdad Animal en Brasil. Para ser parte de Protectores de Animales da clic aquí.