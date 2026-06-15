Construir futuro desde la maternidad

. Imagen: IA/Copilot

Las mujeres no necesitan que alguien les explique cuáles son sus desafíos. Los conocen y los enfrentan todos los días. Lo que necesitan es que sus experiencias sean escuchadas, representadas y convertidas en acciones concretas.

Desde la Secretaría de las Mujeres del PAN en Jalisco hemos construido una agenda que nace de escuchar, dialogar y trabajar junto a mujeres de todas las regiones del estado. Una agenda forjada en la cercanía con madres de familia, emprendedoras, profesionistas, estudiantes, trabajadoras y liderazgos comunitarios que todos los días sostienen hogares, generan empleo, forman comunidad y contribuyen al desarrollo de nuestro estado.

Ese trabajo nos ha permitido comprender algo fundamental: las mujeres no están pidiendo privilegios. Están pidiendo oportunidades. Están pidiendo que las decisiones públicas reconozcan la realidad que viven, los retos que enfrentan y las aportaciones que realizan todos los días desde sus familias, sus empresas, sus comunidades y los espacios donde participan.

Por eso resulta relevante la iniciativa de Protección Integral a la Maternidad presentada recientemente ante los medios de comunicación por el Grupo Parlamentario del PAN Jalisco, encabezado por Julio Hurtado, acompañada por el presidente estatal Juan Pablo Colín, organizaciones de la sociedad civil y quienes compartimos la convicción de fortalecer a las mujeres y a las familias.

Su importancia va más allá de una propuesta legislativa. Su fuerza radica en que surge del trabajo constante de la ciudadanía organizada. Detrás de ella existe el esfuerzo de organizaciones comprometidas con este tema y el respaldo de más de 26 mil firmas ciudadanas que durante años han impulsado la necesidad de generar mejores condiciones para las mujeres.

Esta propuesta demuestra que los cambios más sólidos ocurren cuando ciudadanía, sociedad civil, liderazgo político y representación legislativa coinciden en un mismo propósito. Cuando eso ocurre, la política recupera su sentido más valioso: convertirse en una herramienta para mejorar la vida de las personas.

Porque hablar de maternidad no es hablar únicamente de embarazo. Es hablar de salud, educación, estabilidad económica, protección laboral, acompañamiento emocional y oportunidades, especialmente para aquellas mujeres que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y requieren respaldo para seguir construyendo su proyecto de vida.

La fortaleza de una sociedad también se mide por su capacidad para acompañar a quienes enfrentan mayores desafíos, generando condiciones para que ninguna mujer vea limitadas sus oportunidades por falta de apoyo, alternativas o acompañamiento institucional.

Pero hablar de mujeres también es hablar de familias. No porque la vida de una mujer deba definirse por una sola condición, sino porque en miles de hogares son ellas quienes sostienen, organizan, acompañan y construyen oportunidades para los demás. Cuando una mujer avanza, rara vez avanza sola. Con ella avanzan sus hijos, su familia y su comunidad.

Desde Acción Nacional hemos sostenido que fortalecer a las mujeres y fortalecer a las familias son objetivos inseparables. Porque cuando una mujer cuenta con más oportunidades, más herramientas y más respaldo, también se fortalece el tejido social que sostiene a Jalisco.

Como titular de la Secretaría de las Mujeres del PAN en Jalisco, asumo la responsabilidad de representar las voces de las mujeres y contribuir a que sus necesidades formen parte de las decisiones que impactan su vida, sus familias y sus comunidades. Nuestro compromiso no termina al respaldar una propuesta; continúa impulsando que las ideas avancen, dando seguimiento a sus resultados y trabajando para que se traduzcan en beneficios concretos para quienes más lo necesitan.

Las mujeres de Jalisco no esperan discursos. Esperan respuestas. Esperan instituciones cercanas y liderazgos capaces de transformar las necesidades en soluciones.

Esa seguirá siendo la tarea.

Porque las mujeres no son un tema más dentro de la agenda pública. Son liderazgo, trabajo, visión, carácter y futuro.

Y porque fortalecer a las mujeres es fortalecer a las familias. Y fortalecer a las familias es fortalecer a Jalisco.

*Titular de la Secretaría de las Mujeres del PAN en Jalisco