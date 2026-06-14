Igualdad Animal: La crisis de reputación de Marriott

Igualdad Animal

Marriott International enfrenta una crisis de reputación. Al incumplimiento de su compromiso para terminar con los huevos provenientes de gallinas en jaulas, ahora se suma la movilización de recursos de seguridad pública Federal y Estatal de Jalisco para intentar socavar el derecho a la manifestación de activistas que exigen una respuesta de Federico Greppi, Presidente de Marriott International para América Latina y el Caribe.

En protestas recientes, más de 50 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Metropolitana y Tránsito, así como otros 30 elementos de seguridad privada, fueron desplegados para disuadir a un grupo de 10 activistas que exigían en The Westin Guadalajara, propiedad de Marriott International, cumplir con el compromiso que la multinacional realizó hace ocho años y que sigue sin cumplir.

Sin justificación aparente, The Westin ha restringido el derecho al libre tránsito en la periferia de sus instalaciones mediante la colocación de más de 70 vallas metálicas que impidieron la circulación de peatones y automóviles en un perímetro aproximado de 150 metros.

La respuesta de The Westin contrasta radicalmente con la naturaleza de la acción: no hubo actos de violencia, obstrucción a la vía pública ni comisión de delitos. La protesta pacífica consistió en el uso de carteles y megáfonos para exigir a la empresa que cumpliera con el compromiso, mismo que continúa promocionando en sus plataformas oficiales pese a no haberlo implementado.

“Además del incumplimiento del compromiso, esta situación revela una crisis en The Westin y Marriott International: una empresa multinacional que responde de manera desproporcionada a una protesta pacífica de 10 activistas, con afectaciones a los derechos de la población, y que prefiere movilizar recursos públicos antes que ofrecer una respuesta, simplemente está en crisis”, señaló Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México.

En específico, Igualdad Animal exige a The Westin que contacte a Federico Greppi, presidente de Marriott International para América Latina y el Caribe, para que se pronuncie sobre el estatus del compromiso de la compañía para eliminar las jaulas en el suministro de huevo de los más de 550 hoteles de la región. Las jaulas son un sistema que cada vez más empresas están abandonando debido al sufrimiento que causa a millones de gallinas utilizadas por la industria del huevo.

“El despliegue observado durante esta movilización no respondió a ninguna amenaza real; respondió al incómodo recordatorio de que Marriott International lleva años incumpliendo un compromiso que asumió públicamente y que continúa utilizando para engañar a huéspedes y consumidores”, añadió Dulce Ramírez. Estas acciones se desarrollaron como parte de una campaña internacional con actividades simultáneas en Ciudad de México, Estados Unidos, Brasil y Europa. Igualdad Animal reiteró que continuará impulsando acciones hasta obtener una respuesta de Federico Greppi e hizo un llamado a las autoridades para garantizar el respeto al derecho a la manifestación, al libre tránsito y a velar por la sociedad civil, no por los intereses de una empresa multinacional.