Una camisa de fuerza llamada T-MEC

El portazo estadounidense del pasado 1 de julio de 2026, al congelar la prórroga automática del T-MEC hasta 2042, no responde a un mero arrebato de campaña ni a un capricho arancelario de temporada. Estamos presenciando la ejecución de una estrategia de desgaste institucional muy bien calculada, donde el pragmatismo frío de la oficina del USTR (Departamento de Comercio USA) busca desmantelar la complacencia mexicana y someter las cadenas de valor regionales a una auditoría perpetua.

Quienes esperaban que la revisión del T-MEC en este verano de 2026 fuera un trámite burocrático de rutina chocaron de frente con la realidad geopolítica de Washington. La comitiva liderada por Jamieson Greer no hizo más que poner sobre la mesa lo que en los pasillos financieros del Capitolio ya era un consenso silencioso: Estados Unidos no tiene prisa alguna por regalarle quince años de certidumbre a sus socios comerciales si no obtiene concesiones drásticas a cambio. El tratado sigue vivo, por supuesto, blindado por su vigencia natural hasta 2036, pero el ecosistema de inversión en el norte de México acaba de cambiar sus reglas de juego de forma drástica.

Para entender el fondo de este freno, hay que dejar de lado las lecturas meramente ideológicas y concentrarse en los flujos duros de capital. Washington opera bajo una lógica de balances contables simples pero demoledores en el debate electoral interno. El déficit comercial con México ha dejado de ser una cifra macroeconómica digerible para convertirse en un argumento político demasiado apetitoso. Cuando un país arrastra un boquete en su balanza comercial de bienes que ronda los 197 mil millones de dólares, cualquier administración en la Casa Blanca, sin importar el color de su bandera, se ve obligada a tensar la cuerda del proteccionismo.

El meollo de la cuestión no radica únicamente en lo que México produce, sino en quién financia esa producción. El auge de la relocalización de empresas, el tan llevado y traído nearshoring, comenzó a verse en Washington no como una solución de vecindad, sino como un caballo de Troya para los intereses manufactureros de Beijing. Las alertas de la inteligencia comercial norteamericana apuntan de manera de manera persistente a que diversas firmas asiáticas están utilizando los parques industriales de la frontera norte de México como un mero taller de ensamblaje final. Una escala técnica, por llamarlo de algún modo, para saltarse los aranceles directos y cruzar la aduana común libres de polvo y paja.

La brecha en el intercambio comercial bilateral cerró el ejercicio previo en un máximo histórico de 197 mil millones de dólares. Este desbalance es el que utiliza el aparato técnico estadounidense para justificar que el pacto actual requiere cirugía mayor antes de firmar cualquier cheque en blanco de largo plazo.

Conceder una extensión automática por otros 16 años habría significado, desde la óptica del USTR, convalidar esa triangulación sin mecanismos de defensa inmediatos. Al cerrarse esa puerta, el mensaje para los inversionistas globales es nítido: si quieren venderle al mercado estadounidense, los componentes clave y la propiedad del capital deben alinearse con los intereses de seguridad nacional de Washington. La laxitud en la verificación del origen simplemente dejó de ser una opción negociable.

Aparte se cuece el sector automotriz; las reglas fijadas en la renegociación pasada, que elevaban el valor de contenido regional al 75%, se quedaron cortas frente a la velocidad de la transición tecnológica actual. A Estados Unidos le urge amarrar que los componentes de la electromovilidad, desde el procesamiento de minerales críticos hasta el software de navegación, se queden en sus plantas de Ohio, Michigan o Alabama. México ha sabido captar volumen de producción, pero bajo la óptica norteamericana, lo hace a costa de una asimetría salarial que sigue distorsionando la competencia manufacturera.

El mecanismo laboral de respuesta rápida ha funcionado como un dique de contención, pero no ha logrado equilibrar la balanza de costos. Al condicionar la vigencia del acuerdo a revisiones anuales forzosas, la administración estadounidense se asegura una escopeta cargada detrás de la puerta. Cada año, México tendrá que demostrar avances no solo en la democratización de sus sindicatos, sino en la elevación real de sus costos laborales, reduciendo el incentivo para que las grandes corporaciones sigan migrando sus líneas de ensamble al sur.

Mirando el panorama desde la teoría de las negociaciones complejas, la jugada norteamericana es magistral en su crudeza. Al sustituir la estabilidad de largo plazo por un esquema de examen anual, Washington desplaza todo el costo de la incertidumbre hacia la economía mexicana. Saben perfectamente que el mercado nacional depende de manera casi umbilical de sus compras fronterizas. En este nuevo tablero, cada política pública en México, sea en materia laboral, energética, agrícola o regulatoria, estará bajo el escrutinio de los comités del Congreso estadounidense, bajo la sutil amenaza de no renovar el ciclo anual del T-MEC.

No estamos ante el fin del comercio regional, sino ante la consolidación de un modelo de integración bajo estricta regulación. Para el empresariado y el gobierno de México, la lección de este 2026 es severa: la geografía ya no es un cheque al portador. La certidumbre jurídica ya no se firma en bloques de décadas; ahora se tendrá que litigar día con día, demostrando una alineación casi perfecta con la estrategia global de la potencia del norte.

*Mtro. Luis Alberto Güémez Ortiz / Universidad Panamericana (UP)