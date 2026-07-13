Ecos del Agua: Vida bajo cero

Bajo el hielo antártico, donde el océano permanece a temperaturas capaces de congelar a la mayoría de los organismos marinos, nada un pez que parece desafiar las reglas de la biología. Su sangre es transparente como el agua, carece de glóbulos rojos y de hemoglobina, y aun así sobrevive en uno de los ambientes más extremos del planeta. Con un corazón hasta tres veces más grande que el de otros peces de su tamaño, el pez de hielo antártico no solo resiste el frío: ha convertido al hielo en el arquitecto de su propia evolución.

Para cualquier otro pez, vivir en estas aguas supondría un problema inmediato: congelarse. Sin embargo, los peces antárticos desarrollaron una extraordinaria adaptación evolutiva. Producen glicoproteínas anticongelantes, conocidas como AFGPs, sintetizadas principalmente en el páncreas y liberadas posteriormente al torrente sanguíneo. Estas moléculas actúan como un escudo biológico. Al respirar, los peces incorporan diminutos cristales de hielo presentes en el agua y las AFGPs se adhieren a su superficie, impidiendo que continúen creciendo. De esta manera, el punto de congelación de sus fluidos corporales desciende hasta aproximadamente entre -2.2 °C y -2.7 °C, permitiéndoles sobrevivir en un océano que permanece alrededor de los -1.9 °C.

Pero el pez de hielo fue aún más lejos. Además de producir estas proteínas anticongelantes, desarrolló una característica única entre todos los vertebrados conocidos: perdió por completo los glóbulos rojos y la hemoglobina. Su sangre es prácticamente transparente, una adaptación que surgió como respuesta a las condiciones físicas del frío extremo.

Las bajas temperaturas aumentan considerablemente la viscosidad de los fluidos. Si este pez conservase glóbulos rojos, su sangre se volvería tan espesa que su corazón tendría dificultades para bombearla. Al eliminar estas células, la sangre permanece extraordinariamente fluida incluso bajo cero. Sin embargo, esta ventaja tiene un costo. La hemoglobina funciona como la principal transportadora de oxígeno en la sangre de los vertebrados; al no poseerla, el oxígeno debe viajar disuelto directamente en el plasma, un sistema capaz de transportar cerca de diez veces menos oxígeno que la sangre convencional.

Para compensar esta limitación, el pez de hielo modificó profundamente su anatomía. Su corazón puede ser hasta tres veces más grande que el de otros peces de tamaño similar y bombea enormes volúmenes de sangre a baja presión. Además, sus vasos sanguíneos son más amplios y carece de escamas, permitiendo que parte del oxígeno disuelto en las frías aguas antárticas atraviese directamente la piel hacia el plasma sanguíneo. El pez de hielo no solo evita congelarse; también transformó algunos de los principios fundamentales de la respiración de los vertebrados para convertir el frío extremo en su mayor ventaja biológica.

Sin embargo, el mismo ambiente que hizo posible su evolución representa hoy su mayor amenaza. Todas las adaptaciones que desarrolló durante millones de años para sobrevivir al frío extremo se están convirtiendo en sus mayores debilidades frente al calentamiento global. Basta un aumento de pocos grados en el Océano Antártico para poner en riesgo su supervivencia.

Al no tener glóbulos rojos, depende casi por completo del oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo. Pero el agua fría almacena mucho más oxígeno que el agua cálida y, a medida que el océano se calienta, esa disponibilidad disminuye. Sin hemoglobina para capturarlo de forma eficiente, el pez de hielo encuentra cada vez más difícil satisfacer sus necesidades respiratorias. Al mismo tiempo, el aumento de la temperatura acelera su metabolismo, obligando a su enorme corazón a trabajar con mayor intensidad. Diversos estudios han demostrado que esta especie posee un margen de tolerancia térmica extremadamente reducido, llegando a colapsar tras exposiciones prolongadas a temperaturas relativamente elevadas.

TE RECOMENDAMOS Ecos del Agua: Ecos bajo el hielo

Las consecuencias también alcanzan el nivel celular. Sus membranas contienen una elevada proporción de grasas insaturadas y un gran número de mitocondrias, adaptaciones que optimizan su funcionamiento en aguas heladas. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, estas estructuras se vuelven especialmente vulnerables al estrés oxidativo. A ello se suma la pérdida del hielo marino, donde prosperan las microalgas que sostienen las poblaciones de krill, principal alimento del pez de hielo. Menos hielo significa menos krill y, por tanto, menos posibilidades de supervivencia para una especie completamente adaptada a un ecosistema que está desapareciendo.

El pez de hielo es mucho más que una rareza evolutiva. Es el reflejo de un ecosistema construido alrededor del frío. Mientras las aguas antárticas cambian, este animal transparente se convierte en un silencioso indicador del estado de uno de los últimos grandes refugios helados del planeta. Si algún día desaparece, no será solo la pérdida de una especie extraordinaria, sino la señal de que todo un mundo de hielo ha comenzado a desvanecerse.

Valentina Moreno

@valemp97