Novatada de nuevos partidos

Entrega de oficinas a nuevos Partidos Políticos Nacionales

Los nuevos partidos políticos, recién llegados al Consejo General del INE, aún están en proceso de familiarizarse con la dinámica que trae este órgano de decisión. De acuerdo con fuentes cercanas, preparan sus primeras intervenciones que marcarían las áreas de interés. No obstante, se comenta que Somos México y Construyendo Sociedades de Paz están pensando en asuntos ya resueltos, lo que implicaría que el máximo órgano de dirección los reabra... y eso no se puede, se tata de resoluciones en firme.

La intentona, de darse, termina en un nuevo recordando de que el INE se mueve a partir de resoluciones construidas con expedientes, revisados técnicamente en su momento, que se votan por mayoría y no se modifican por el número o el volumen de los reclamos.

Ya veremos cómo le va a los nuevos partidos en esto, pero sin duda habrá de verse que nuevamente la institución, el INE, habrá de mostrarse como una pieza irremplazable para dar salida a las expresiones políticas del país.

CNDH desmantelada

Lo impresionante de la labor de Rosario Piedra es que, en realidad, no le sirve a nadie. El desmantelamiento sistemático de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará como legado siniestro de la hija de Rosario Ibarra, sin que eso se haya traducido en alguna utilidad para el gobierno anterior o el presente.

Las exoneraciones y acusaciones que la señora Piedra brindó en torno al caso Ayotzinapa son completamente desechables, el Ejército difícilmente se apoyará en su benevolencia y los señalamientos contra ONGs, cuestionables en muchos puntos, son de una factura francamente burda, no contribuyen tampoco al debate.

La gran duda, ¿cuántos años costará revertir el desmantelamiento de una institución que fue un verdadero dolor de cabeza para muchos gobiernos y que hoy es simplemente ridícula?

Relevo en el Senado

El 1 de agosto se va del Senado (que preside) Laura Itzel Castillo, algo ya anunciado, para integrarse al gabinete de Sheinbaum. Las quinielas sobre quién la relevará en la Cámara Alta ya comenzaron: algunos dicen que el grupo que tiene el control en el Senado es de los tabasqueños y que de esto será determinante en la selección del nuevo presidente.

Han surgido varios candidatos; la gobernadora de Veracruz impulsa a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aunque hay quien no lo ve negociando correctamente con la oposición.

Está allí el incansable yucateco Carlos Ramírez Marín, ahora desde el Partido Verde; pero de él se dice que aún no sanan las heridas de aquellas peleas épicas contra Morena.

Y hasta suena Higinio Martínez, pero de inmediato fue bloqueado desde el Edomex.

Así, desde Tabasco se ha lanzado a Oscar Cantón (apoyado por Adán Augusto López). Se dice que en caso de concretarse esta opción, será un referente de hasta dónde Tabasco aún define muchas cosas en el orbe político del país.

Llega a la Secretaría de las Mujeres

La llegada de Laura Itzel puede marcar un antes y un después para la dependencia que encabezará, pues, en primera instancia, la secretaría de nueva creación comenzará su primer recorrido en forma para tratar de consolidarse. La materia que le toca es más que relevante, sin duda, pero el despegue de la dependencia no se logró dar en función de que la anterior responsable, Citlalli Hernández, muy pronto tuvo claro que en su partido habría necesidad de movimientos, que la incluían, para sacar avante el 2027.

Hay cuatro años por delante en los que sabremos hasta donde la Secretaría de las Mujeres puede contribuir a un México más equitativo. La nueva titular parece ideal para este reto.