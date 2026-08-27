“Estoy ocupado”: la respuesta de un directivo de Marriott ante 8 años de promesas incumplidas sobre gallinas enjauladas

Gallinas

En 2018, Marriott International se comprometió públicamente a dejar de comprar huevos provenientes de gallinas explotadas en jaulas en todas sus marcas a nivel mundial, con una fecha límite fijada para finales de 2025. El compromiso contemplaba que todas las marcas de la cadena dejaran de manera paulatina el uso de huevo de gallinas enjauladas.

Ocho años después, esa fecha ya pasó y el compromiso sigue sin cumplirse. La empresa continúa exhibiendo su compromiso en su sitio oficial de responsabilidad social, pero sin métricas ni evidencia que demuestren avances reales y comprobables, lo que ha generado dudas crecientes sobre su verdadera intención de cumplirla.

En el marco de esta exigencia, integrantes de Igualdad Animal cuestionaron directamente a Xavier Collard, Directivo Senior en Marriott International, durante un evento en la Ciudad de México (realizado para tener encuentros cara a cara), para preguntarle por el estado del compromiso. Su respuesta fue tajante: “Estoy ocupado” y “no es el tema del evento”.

Esa respuesta rompe el silencio que la empresa ha mantenido por años respecto del incumplimiento de compromiso y sobre la campaña internacional que Igualdad Animal ha desplegado en distintos países para exigir a la cadena hotelera que publique información comprobable sobre el avance de su política de huevos sin jaula y establezca un calendario claro para su cumplimiento total. En los últimos meses se han realizado protestas simultáneas en España, México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

“Xavier Collard confirmó que Marriott está al tanto de la campaña. Eso quiere decir que la empresa simplemente ha optado por ignorar el sufrimiento de millones de gallinas que son explotadas en jaulas durante toda su vida”, dijo Cecilia Ortuño, coordinadora de la campaña.

En México, la organización ha llevado la exigencia directamente a las puertas de los hoteles de la cadena en Ciudad de México y Guadalajara. En esta última ciudad, la negativa de Marriott al diálogo escaló al punto de utilizar elementos de Seguridad Pública para restringir el derecho a la libertad de expresión.

La presión también ha llegado a otros directivos como Federico Greppi, presidente de Marriott International para América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayor rezago en el cumplimiento de la política.

Detrás del silencio corporativo hay una realidad concreta: millones de gallinas siguen confinadas en jaulas donde apenas pueden moverse, en condiciones consideradas entre las formas más extremas de confinamiento animal que aún persisten en la industria del huevo.

Mientras Marriott posterga respuestas y evade preguntas directas, la exigencia de Igualdad Animal se mantiene firme: que la empresa cumpla lo que prometió hace ocho años, y que lo haga con transparencia y datos verificables.

La Crónica de Hoy 2026