México: descomposición estructural y de justicia

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“Separado del derecho y la justicia, el hombre, es el peor de los animales”.

Aristóteles

La organización “World Justice Project”, es internacional, independiente, estrictamente científica y seria; cada año, pública el índice de Estado de Derecho que diagnostica 143 naciones; este octubre, ubicó a México en el 125 de 143 y en el marco de América Latina, en el 28 de 32; sitio de vergüenza y cayendo 4 posiciones en sólo un año; le explico que evidencia esta catástrofe.

Mide la funcionalidad práctica de instituciones públicas con relación al respeto gubernamental de derechos a partir de ocho indicadores que, por su importancia, vale la pena dimensionar; 0 es inexistente y 100 la máxima calificación.

Pondere nuestro “Estado de Derecho” y juzgue:

1.- Límites al poder Gubernamental, evalúa si está sujeto a límites funcionales y estructurales, si hay abusos del ejecutivo, opera con o sin contrapesos reales, fiscalización a servidores abusivos o supervisión civil; alcanzamos 39 de calificación, o sea, REPROBAMOS; El gobierno se manda solo, prácticamente sin límites y en penosa impunidad.

2.- Ausencia de Corrupción, evalúa la existencia de malas prácticas en funcionarios, como sobornos, enriquecimiento ilícito en abuso de cargos; alcanzamos 29 de calificación, ¡Ni siquiera un tercio!, REPROBAMOS, IMPLICA QUE TENEMOS UN GOBIERNO GROSERA Y SISTEMÁTICAMENTE CORRUPTO.

3.- Gobierno abierto, evalúa transparencia gubernamental y funcionalidad de mecanismos de auto corrección; alcanzamos 54 puntos, REPROBAMOS, obvio, el Estado destruyó la transparencia en todos sus niveles y opera con absoluta opacidad.

4.- Derechos fundamentales, mide el ejercicio libre de garantías y derechos humanos, 46 de calificación, REPROBAMOS, retrocedimos en libertades y respeto del gobierno hacia cada persona.

5.- Orden y Seguridad, mide control de la delincuencia y tendencias sociales a recurrir a la violencia como opción para resolver disputas; 50 de calificación, REPROBAMOS, ni modo que no, si registramos +- 30,000 homicidios y +- 12,000 desaparecidos al año, incontables fosas clandestinas, campos de exterminio.

6.- Cumplimiento Regulatorio, evalúa si las normas se aplican de forma correcta, eficaz, oportuna sin injerencias indebidas o malas prácticas, 41 puntos, REPROBAMOS, va de la mano con la ABRUMADORA CORRUPCIÓN.

7.- Justicia Civil, evalúa el acceso a sistemas de justicia en tribunales, su eficacia y capacidad de resolución de problemas reales; 34 de calificación, REPROBAMOS, los tribunales dejaron de ser opción para la resolución de conflictos; su pésima organización, tecnología mediocre, captura por facinerosos en sus cúpulas, juzgadores improvisados, peculado presupuestal, austericidios y pérdida de personal entre otras, causaron sus ineficacias; probablemente esa inutilidad explica en parte, el incremento de la violencia y homicidios que reflejan actitudes sociales de justicia por propia mano y la extrema violencia con que vivimos.

8.- Justicia Penal, evalúa procesos de investigación, procuración e impartición de justicia penal y restaurativa, sistema penitenciario; nos evaluaron con 22, o sea, REPROBAMOS DE LA FORMA MÁS PENOSA Y MISERABLE POSIBLE, nuestras Fiscalías funcionan con 98% de ineficacia, tribunales penales sin personal, muchos de ellos ahora dominados por improvisados al servicio del partido dominante, sin papel, ni tinta, ni personal suficiente, abrumados con apelaciones necias de machote promovidos por fiscalías sólo para evitar sanciones a los Ministerios Públicos; nuestras prisiones co gobernadas por internos hiper violentos que torturan; todos lo sabemos e invisibilizamos.

MÉXICO, EXPULSADO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS

La “International Association of Judgers”, UIM, es un organismo internacional, independiente, serio, ético, aglutinaba representación de 94 países, ahora 93; este octubre, expulsó a la representación mexicana por tres motivos que explico y la hacen incompatible con sus estatutos fundacionales,

No debe invisibilizarse que la representación mexicana es ejercida bajo la responsabilidad de Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX,

1.- Incumplió su deber de apoliticidad, Guerra, al frente de la CONATRIB, (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia mexicanos) sin consentimiento legítimo de tribunales agremiados, el 28 de junio de 2024 emitió su beneplácito y respaldo a la reforma judicial de la que, por cierto su esposa Verónica de Gyvés, resultó beneficiada al ser electa Magistrada en el Tribunal de la Inquisición Judicial Federal; esa reforma implicó la destitución arbitraria de aproximadamente 2,681 juzgadores de carrera para sustituirlos por juzgadores previamente aprobados por legisladores del partido dominante, movimiento que trajo consecuencia aberrantes en el sistema dejándolo en umbrales de degradación y mediocridad funestos.

2.- No defendió la independencia judicial frente a la destrucción de la división de poderes ante el abrumador dominio del ejecutivo que mantiene capturado al legislativo y al sistema de elecciones, tanto en su organización como en sus etapas de judicialización.

3.- Avaló un sistema de impartición de justicia incompatible con estándares internacionales que suprime el mérito como criterio para la designación de juzgadores, subordina la justicia a intereses electorales y violó el principio de inamovilidad judicial.

Fue la primera expulsión desde su fundación, ¡¡TODA UNA VERGÜENZA!!, Guerra debería renunciar si tuviera vergüenza, por cierto antidemocráticamente, lleva una elección y dos reelecciones auto generadas, ¡Caray!

¿QUE IMPLICA LA PÉRDIDA DE ESTADO DE DERECHO?

El menoscabo social de opciones de acceso a la justicia efectiva, disminución en libertades, seguridad personal, nula capacidad de obligar al gobierno a hacer bien su trabajo y fragilidad para preservar el patrimonio o modos de vida.

La putrefacción gubernamental, mediocridad, asociación con criminales, pérdida de soberanía frente a carteles, son cada vez más lacerantes en perjuicio de la población porque se traducen en más violencia, dolor, desapariciones, extorsiones, pérdidas, amagos, violencia, degradación de la calidad de vida.

El maridaje del gobierno con cárteles, su correlativa y progresiva criminalización de policías, ejército y marina, que debieran ser contrapesos, dejaron de serlo para convertirse en cómplices que administran aduanas, aeropuertos, custodian rutas de tráfico organizan el contrabando de combustibles que mantienen sumido en la quiebra técnica a Pemex y si no fuera poco, por su poder de armas, dominan y se agandallan el presupuesto público con partidas desmesuradas y contratos de obra pública.

El abuso, no ha tenido límite, cuando un gobierno de partido dominante prostituye al INE, Ejército, Marina, Poder Judicial, se roba el presupuesto, gobierna con corrupción infinita y se mantiene con dádivas que regla a clientelas electorales, tiende irremediablemente a la catástrofe financiera.

Nuestro gobierno, ya se acabó el dinero y el prestado, perdió capacidad de crédito, para preservarse en el poder necesita continuar regalando dádivas, su opción, es caminar al socialismo, por ello, se prepara para atacar la propiedad privada, robarla a particulares para tener algo que repartir a su clientela electoral con discursos cosméticos de abatimiento de la pobreza y justicia social, este mismo mes federalizó el catastro y explora leyes de ocupación de inmuebles.

Estos datos nos dan certeza que LA CONSTITUCIONALIDAD MEXICANA ES UNA FARSA, ya vivimos en un estado de simulación, incapaz de proveer servicios de salud, de justicia, de respetar garantías, que nos arrebató acudir a elecciones razonables; son hiper corruptos, mienten cada que respiran, prostituyen las instituciones públicas, las corrompen, sin pudor ni vergüenza y eso estimado lector, está mal, nos conduce al caos y pronto tocaremos fondo.

El gobierno apesta a corrupción, con Taddey, los hijos de López Obrador, la Marina, el ejército, las fiscalías, los gobernadores socios de cárteles, las cámaras con mayorías robadas, fiscalías inútiles, impunidad de todos; estas son muestras palpables de la pérdida del estado de derecho.

¡¿Está canijo no cree?!!

Ahora, respóndase, ¿Qué sigue para México? y ¿Que hará por él y por el país en que vivirá los años que le queden y su familia?

carblanc@yahoo.com