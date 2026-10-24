¿Qué monstruos aparecen cuando conocemos de cerca a alguien?

¿Qué tanto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿Qué ocurre cuando la imagen que tenemos de alguien comienza a desmoronarse y descubrimos sus contradicciones, temores y deseos? Estas preguntas atraviesan Toda persona vista de cerca es un monstruo, la puesta en escena de la dramaturga María Zubiri que regresará a los escenarios de Guadalajara durante noviembre, bajo la dirección de Xésar Tena.

La compañía independiente Octopias prepara esta tercera temporada en el Teatro Jaime Torres Bodet, luego de las anteriores presentaciones de la obra en el circuito teatral tapatío. La propuesta invita al público a mirar más allá de las primeras impresiones y reflexionar sobre la complejidad de los vínculos humanos, en los que no siempre coinciden lo que mostramos, lo que sentimos y lo que realmente somos.

Toda persona vista de cerca es un monstruo

¿Qué hay detrás de las apariencias?

El título plantea una idea tan provocadora como cotidiana: acercarse a alguien también significa descubrir aquello que preferiríamos no ver. Las personas construyen una imagen de sí mismas frente a los demás, pero la convivencia, los desacuerdos y las emociones pueden revelar aspectos que permanecían ocultos.

Desde esa premisa, la obra pone sobre la mesa las tensiones que surgen cuando las relaciones dejan de sostenerse en las apariencias. No se trata necesariamente de encontrar villanos, sino de reconocer que una misma persona puede albergar contradicciones, fragilidades y comportamientos difíciles de explicar.

En una experiencia tan cercana como la amistad o la vida en pareja, ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar las imperfecciones de los demás? Y, sobre todo, ¿qué tan preparados estamos para reconocer las propias? La puesta en escena propone acercarse a estas inquietudes desde el teatro contemporáneo, con una mirada que convierte las relaciones personales en un espacio de confrontación y descubrimiento.

Toda persona vista de cerca es un monstruo

¿Y si el monstruo también estuviera en nosotros?

La dramaturgia de María Zubiri coloca en el centro la distancia entre la identidad que proyectamos y aquello que aparece cuando alguien consigue conocernos de verdad. Esa mirada también alcanza al espectador, que puede pasar de observar los conflictos de los personajes a preguntarse cuánto de esas contradicciones forma parte de su propia vida.

La obra aborda así una experiencia reconocible: las relaciones no siempre responden a las expectativas que construimos sobre ellas. Los afectos pueden convivir con los desacuerdos, mientras que las personas que creemos conocer pueden sorprendernos con facetas inesperadas. La pregunta no es únicamente quién es el monstruo, sino quién tiene el poder de definirlo y desde qué perspectiva.

En escena, Luis Velázquez, Begoña Malo, Tamara Malano y el propio Xésar Tena dan vida a esta propuesta, que forma parte del trabajo de Octopias en el desarrollo de proyectos teatrales y audiovisuales en Guadalajara.

Con esta tercera temporada, la compañía vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende el escenario: ¿conocer profundamente a alguien significa descubrir sus defectos o aprender a comprender su complejidad?

El encuentro con la obra será una oportunidad para explorar esa frontera entre lo que creemos saber de los demás y aquello que solo aparece cuando nos atrevemos a mirar de cerca.

Toda persona vista de cerca es un monstruo

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