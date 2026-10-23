El miserable y el presupuesto

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Quien haya visto instrumentos para repostería conocerá, de seguro, un adminículo de suave silicón y forma trapezoidal, una espátula o paleta con dos contornos, uno recto y el otro leventemente curvado; flexible y ligero con el cual se levantan las adherencias harineras del molde pastelero o se aplican las capas pastosas del betún.

El lenguaje de la cocina le llama “miserable”, o al menos eso me ha enseñado una repostera cercana.

Con el miserable se puede limpiar también el fondo de una olla hasta salvar el último resiuduo. Su nombre proviene del aprovechamiento absoluto de cualquier cosa. Que nada sobre, como dice el slogan de un programa radiofónico.

Así con utilidad de miserable se prepara el presupuesto de este país cuya pésima administración lo lleva con rumbo a la escasez, porque la miseria aún le queda un tanto distante, pero no tanto como la falsa cornucopia de nuestra confusa imaginación al suponer un destino con la forma ensoñada del mapa ubérrimo nos harían supone.

El cuerno nacional de la abundancia imaginaria a cuya administración tantas veces nos han convocado a lo largo de la fallida historia, se ha quedado más en vacía cornamenta lejos de maravilla para el pasmo de los siglos, aunque el devoto Ramón López Velarde (sin ser por eso calumniando como traidor a la patria), nos haya dicho de la sonora miseria de barro en la alcancía de un puño.

Y a pesar del oro, la plata y los minerales del subsuelo; petróleo, uranio o litio (en piso de metal, vives al día; de milagro, como la lotería...) el pobre país no sale del agujero tercermundista.

Pero todo en la vida nacional se resuelve (o se distrae) con una polémica.

Ya salta la palabra presidencial a la arena del pleito verbal. Ya le responde indignada la presidenta (con A) al señor Ricardo Monreal quien, desde la H. (es un decir) Cámara de Diputados advierte escasez e insuficiencia en los haberes nacionales disponibles. No solo es discusión actual, nadie puede negar la añeja inquina entre estos dos personajes de la política Morena.

Dijo el avezado legislador:

“...Cada vez es más reducido el margen para poder orientar el desarrollo. Tenemos desde este momento cientos de peticiones para ampliar el presupuesto o para destinar a asuntos urgentes el presupuesto. Resulta cada vez más complejo hacer esta ingeniería financiera en la Cámara de Diputados”. Simplemente explicó la verdad: no alcanza para todo. NO ALCANZA.

“...las exigencias de mayores recursos del campo, el sector sanitario y las universidades públicas, entre otros ámbitos, y advirtió de que el presupuesto planteado no será suficiente para responder a todas ellas (...)no se ajustará a atender todas las necesidades que surgen (…) Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Solo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos”.

Pero desde la cima papal doña CSP envía el rapapolvo: hay recursos suficientes bien administrados, como quien raspa mermelada con el “miserable” para hornear después el pastel. Ajá.

" “No sé en qué contexto lo dijo. Vean la noticia de ayer, yo estoy feliz, en general soy muy optimista… son 400 mil estudiantes mas en preparatoria, es hermosísimo y con los recursos que tenemos, cómo no, claro que hay recursos”

El diputado Ricardo Monreal admitió que el proyecto de presupuesto de 2027 no alcanzará para atender todas las necesidades del país y anticipó unos tres días de debate para discutirlo, con un margen reducido para modificar los recursos propuestos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la mayoría parlamentaria explicó que la discusión formal comenzará una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos 2027, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, también vinculadas al paquete económico.

Reconoció --y advirtió-- las exigencias de mayores recursos del campo, el sector sanitario y las universidades públicas, entre otros ámbitos, y previno de que el presupuesto planteado no será suficiente para responder a todas.

“No se ajustará para atender todas las necesidades que surgen (…) Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Solo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos”.

Pero se puede pedir prestado, como siempre. Eso no lo dijo él. Lo digo yo.

“La idea --explicó--, es que del 9 al 13 tengamos la discusión. Yo calculo tres días. Vamos a dar una discusión amplia, pero queremos concluirlo el día 13″.

Mientras tanto en los pregones del optimismo infecundo, los millones danzan y bailan. Se anuncian inversiones, gastos fabulosos, plantas para potabilizar el agua de Guadalajara y resolver el problema de hoy en Jalisco... dentro de tantos años como se tarden en funcionar plantas existentes nada más en el rollo interminable del anuncio para salir momentáneamente del paso, como se ve con los cien parques industriales anunciado el jueves , como tantas cosas fabulosas con las cuales ya podríamos haber superado no sólo a Dinamarca sino a toda Escandinavia.

Pero la verdad es otra: el dinero es poco y se gasta mal. Se compran votos por adelantado y se parchan empresas de desastre como Petróleos Mexicanos para ver si algún día sale del pozo seco con malabares contables y discursos engañosos.

Lo malo para ellos (ellos son los morenos, dicho sea, sin clasismo ni racismo) es el analfabetismo de la realidad: no lee sus palabras.

La realidad no escucha noticiarios controlados, la verdad no necesita la inducción de propaganda de la mañanera. Se impone sola, pesa por sí misma, aunque se le vista de seda, realidad se queda. Y nada mona, por cierto.

Si hubiera recursos suficientes, como pregona nuestra bienamada señora presidenta (con A), mientras practica con su patriótico revólver el tiro al pie, no se estarían pichicateando los aumentos salariales a los trabajadores del IMSS, por ejemplo.

Tampoco se estarían tirando derrotes a diestra y siniestra (muy siniestra y poco diestra) para cortar y recortar; exprimir, exaccionar y cobrar de dónde se pueda y hasta de donde no se puede; absorber, succionar fiscalmente a quien se pueda (y a quien no se pueda) y convertir a todo publicano en un vampiro perseguidor sin barreras, como ha ocurrido con las pensiones “doradas” y ahora con la embestida pavorosa contra la modalidad 40, con la cual se inyectaba dinero a las pensiones para aumentar su monto.

¿Y el quebranto fiscal del huachicol?

Pero todo se va en raspar con el “miserable”. Y ya si tantas veces he hablado de este adminículo y usted quiere adquirir uno para economizar en su casa, le comparto esta explicación de los comerciantes en espátulas de látex:

--¿Por qué se llama así?:

“Recibe ese nombre popular porque es «tan miserable» que no deja ni una sola migaja o “miseria” de comida en el recipiente.

Bien podría la oposición, si quiere seguir con el jocoso entretenimiento de adornar la tribuna y las curules con carteles de queja o protesta, con jirafas en el Senado o monigotes en San Lázaro; moñitos fúnebres o ataúdes del día de muertos y demás ocurrencias, repartir estos utensilios en las bancas de los diputados de Morena quienes querrán --como nuevos alquimistas--, convertir el verbo en plata y se largarán durante horas y horas con cantigas interminables con elogios al (poder) Ejecutivo en lugar de admitir la realidad: se acabaron el dinero en ocurrencias faraónicas y gastos innecesarios, sin

contar el costoso gravamen de la corrupción en lo cual superaron a sus maestros priistas.

Por lo pronto marchan por la ruta conocida: la deuda, el endeudamiento, el empréstito, la sabiduría de tener todo lo que se debe, aunque se deba todo lo que se tiene.

“La Cámara autorizó al Ejecutivo federal contratar una deuda interna neta por hasta 1.7 billones de pesos, así como deuda externa por un máximo de 13 mil 500 millones de dólares (alrededor de 230 mil millones de pesos, con el dólar a 17 pesos, en promedio).

“Durante el debate, el priista Jericó Abramo Masso cuestionó que el Gobierno recurra a préstamos para cubrir obligaciones financieras, en lugar de impulsar proyectos productivos.

“Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses de la tarjeta de crédito”, afirmó, al advertir sobre el costo creciente de la deuda" (El informador").

CONCURSO

Si por curiosidad o morbo usted ha visto el programa de TV Azteca para hacerse millonario con respuestas certeras a preguntas de relativa profundidad, le podría mandar un mensaje a su conductor (Enrique de la Madrid):

--Pregunte por favor en qué estaba pensando Jorge Romero cuando se presentó en el plantón del IMSS como solidario redentor de la clase laboral".

La respuesta es sencilla: no estaba pensando. No tiene costumbre.