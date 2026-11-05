Entregan carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al diputado Ricardo Monreal por la Ley General de Bienestar Animal

EL PLAZO CONSTITUCIONAL PARA EXPEDIR LA LEY GENERAL EN MATERIA DE

BIENESTAR, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES VENCIÓ EN JUNIO DE 2025.

La protección animal no puede seguir esperando

Carta abierta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; y a las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proteger a los animales no puede ser un compromiso que se anuncia y después se aplaza.

México ya reconoció su protección en la Constitución. Ahora corresponde cumplir ese mandato.

El 2 de diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar su protección y cuidado. La reforma otorgó al Congreso de la Unión 180 días naturales para expedir una ley general y ordenó incluir la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y la matanza de animales destinados al consumo humano.

Ese plazo venció hace más de un año. Ya no se trata de una petición: es una obligación constitucional pendiente de cumplimiento.

El 29 de septiembre de 2026, el Senado de la República aprobó el dictamen con 115 votos a favor. Esta aprobación estuvo precedida por foros y mesas de trabajo en los que participaron instituciones y organizaciones que suscribimos esta carta, aportando conocimientos y propuestas desde la medicina veterinaria, las ciencias jurídicas, la bioética, la protección animal y otras áreas académicas.

Tras la aprobación del Senado, corresponde a la Cámara de Diputados continuar el proceso legislativo. Sin embargo, se han cancelado dos sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 8 y 29 de octubre, por falta de quórum.

Presidenta Claudia Sheinbaum:durante su administración se promulgó esta reforma

constitucional. Le solicitamos que haga público el respaldo de su gobierno a la legislación pendiente y las acciones que, dentro de sus atribuciones y con respeto a la autonomía del Congreso, impulsará para contribuir a su cumplimiento.

Diputado Ricardo Monreal:usted anunció una ruta para dictaminar la minuta y enviarla al Pleno. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos informar qué ha impedido cumplir el calendario anunciado y qué acuerdos se impulsarán para establecer nuevas fechas de dictaminación, votación y, en su caso, aprobación.

A las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:les corresponde defender las posturas que han fijado respecto a la protección animal, estudiar y dictaminar esta legislación. Representan a la sociedad que ha pedido repetidamente que esta Ley General incluya a todos los animales. Asistir, deliberar y votar es su responsabilidad.

PEDIMOS

1. Protección sin retrocesos.Que toda propuesta de modificación se publique y justifique, sin reducir las protecciones previstas para los animales, incluidos los destinados al consumo humano, ni debilitar las ya reconocidas por las legislaciones estatales.

2. Convocatoria, dictaminación y votación.Que se establezcan y publiquen fechas para discutir y dictaminar la minuta en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que la Minuta pase a Pleno para votación y aprobación antes del 15 de diciembre de 2026.

3. Publicación. Que la Presidenta la promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Las instituciones y organizaciones firmantes daremos seguimiento público a esta petición porque como ciudadanía tenemos derecho a conocer y difundir las decisiones de sus representantes que nos afectan a todas y todos.

La protección y el bienestar de los animales son responsabilidad de las instituciones del Estado.

México ya reformó su Constitución. El plazo constitucional ya venció. El Senado ya votó. Es su turno.

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026

FIRMAN

1. Igualdad Animal en México

2. Claustro de Profesores del Seminario de Bioética de la FMVZ- UNAM

3. Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal

4. Asociación Mexicana de Veterinaria Forense

5. Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la CDMX

6. Centro Colaborador en Bienestar Animal y Sistemas Pecuarios Sostenibles para la Organización Mundial de Sanidad Animal

7. Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C.

8. Dra. Mercedes Citlali Mendoza Meza, Especialista en Seguridad Pública, Derecho Penal y Género.