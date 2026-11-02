A un año de la muerte de Manzo, se revela el uso político del aparato de justicia

Carlos Manzo ¿Quién es el R1? Historial del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Cuartoscuro)

El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos durante el tradicional Festival de las Velas; las indagatorias establecieron que el homicidio fue una represalia directa del CJNG tras la detención de René Belmontes Aguilar, alias El Rhino (capturado el 27 de agosto de 2025), a quien el propio alcalde había señalado como jefe de plaza.

En enero de 2026, la FGE detuvo al jefe de protocolo de Manzo por filtrar información clave sobre las actividades y agenda del alcalde a la delincuencia organizada.

La persistencia de colaboradores de Manzo en la actual administración municipal es uno de los puntos críticos del encontronazo entre Grecia Quiroz y las autoridades que investigan el caso. Prueba de ello, la detención de la responsable municipal del Bienestar.

Ese encontronazo aún no termina de resolverse.

Becas, algo no cuadra en lo dicho

Se aseveró que las becas educativas están deteniendo el ingreso a la educación media superior, pero algo no cuadra en las cifras de la crítica.

Más de 19.5 millones de estudiantes reciben apoyos, con una inversión de 136 mil 900 millones de pesos en 2026; entre los ciclos escolares 2017-2018 y 2024-2025, el abandono en educación media superior disminuyó 5.2 puntos porcentuales. ¿De dónde salió el cálculo de que el doble de ese porcentaje abandonará la educación por recibir el apoyo?

La crítica a la generalización de las becas, mismas que antes se daban en función de asistencia u otros factores como las calificaciones, debe partir de premisas nuevas. La universalización de los apoyos directos es un hecho y esto implica que debe analizarse con mucho cuidado cual es el límite de este esquema.

Por ahora, la crítica emitida no tiene cifras consistentes.

El movimiento de trabajadores del IMSS dobla la apuesta

Una vez que las prestaciones en el IMSS se amularon a las del ISSSTE, es probable que los ánimos para empujar la protesta un poco más se hayan desinflado al interior de los hospitales y demás centros de trabajo.

La movilización es válida, y para constatarlo basta ver las carencias que tiene cada centro hospitalario; sin embargo, la reivindicación salarial es un punto central para cualquier trabajador y eso es lo que la mesa de negociación atacó como primer acuerdo. En el caso de los insumos para trabajar, las visitas y las consultas continuarán. Es más etéreo, menos palpable, pero significa que los médicos y demás empleados del Instituto serán escuchados como reclamaban.

El llamado a movilizarse el día 9 puede representar exactamente lo contrario a lo que desean los convocantes: puede marcar el final de las protestas de este año.

Violeta con rango constitucional

En Baja California hay también algo que decir sobre los apoyos directos. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda llega a su Quinto Informe con una carta fuerte en la agenda de las mujeres: la Tarjeta Violeta que entrega 2 mil 600 pesos bimestrales a 100 mil beneficiarias y que ya quedó blindada en la Constitución local para que nadie la desaparezca.

El paquete incluye apoyo para que casi 15 mil mujeres retomen o terminen sus estudios, más de 21 mil atenciones psicológicas en los Centros de Justicia y un nuevo edificio del Escuadrón Violeta en Mexicali con inversión superior a 55 millones de pesos. En el Palacio estatal dicen que, así, se nota que es tiempo de mujeres.

Baja California, se recordará de la encuesta con la que Crónica palpó la entidad hace no mucho, probablemente será de las entidades donde diversos señalamientos contra el gobierno local no han bastado para retirar el apoyo de la población a este tipo de programas.