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02 nov 2026 - 03:26 AM
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Jalisco
“Que castiguen al responsable / De esa agua que huele a caca, / Yo quiero conocer al culpable”, / Pregonó en su celda la calaca
Calavera por el agua sucia en Guadalajara
Por
Lino González Corona
noviembre 02, 2026 at 1:22a.m. GMT-6
Calavera por el agua sucia en Guadalajara
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