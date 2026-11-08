Cuando la ciudad despierta Bien de Noche

Hace años, la Vía RecreActiva de los domingos nos enseñó que las calles podían tener otro propósito a demás del tránsito de automóviles. Que una avenida podía convertirse en un espacio para andar enbicicleta, caminar, correr, pasear con los hijos o simplemente salir a tomar el aire. ¿Quién no ha visto a una familia completa recorrer esos espacios un domingo por la mañana?

Bien de Noche

La idea funcionó porque devolvió algo que a veces olvidamos: la calle también es de las personas. Y de esa misma lógica parece partir Bien de Noche, una iniciativa del Gobierno de Guadalajara, encabezado por la presidenta municipal Vero Delgadillo, que tomó aquella experiencia de convivencia y la llevó a otro horario, con una propuesta distinta: hacer que la ciudad también se disfrute cuando cae el sol.

Bien de Noche

¿Y por qué limitarse a las mañanas de domingo? Si podemos salir a pedalear, caminar y convivir durante eldía, también podemos hacerlo por la noche. Así nació esta propuesta que se realiza el primer sábado de cadames, de las 19:00 a las 23:00 horas, y que ha ido creciendo hasta convertirse en una cita para miles defamilias. La bicicleta y los tenis siguen siendo protagonistas, pero ahora se suman las cenas, la música, los espectáculos, las actividades culturales y la posibilidad de encontrarse con otros en parques, plazas y avenidas.

Lo interesante es que cada edición encuentra una manera de vestirse. Hay noches con ambiente patrio,propuestas musicales, recorridos y actividades para distintas edades.

En esta ocasión, con motivo de suprimer aniversario, el Día de Muertos fue el hilo conductor: La Minerva recibió un altar monumental y seconvirtió visualmente en una catrina mediante un espectáculo de videomapping. Hubo música, concurso dedisfraces, gastronomía y actividades en diferentes espacios públicos. No fue solamente una celebración de aniversario, sino una muestra de cómo una misma ruta puede ofrecer experiencias distintas cada mes.

Y vaya que la respuesta fue grande. Más de 260 mil personas participaron en esta edición especial, deacuerdo con el Gobierno municipal. Además, Bien de Noche recibió la Etiqueta Oro de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas, un reconocimiento internacional que distingue la calidad, innovación e impacto social de este tipo de programas.

Pero más allá de las cifras y los reconocimientos, ¿qué es lo que realmente vale la pena de esta iniciativa?Que las familias vuelvan a encontrarse en la calle. Que los niños puedan andar en bicicleta sin que el paseosea solamente ir de la casa al parque. Que los jóvenes tengan música y actividades, que los adultos puedan caminar, cenar, conocer algún rincón de la ciudad y que los abuelos también encuentren un lugar para salir.Que no todo tenga que ocurrir dentro de un centro comercial o detrás de una puerta.

A veces pensamos que para transformar una ciudad se necesitan grandes obras, y sí, son importantes, perotambién hacen falta ideas que nos permitan vivirla. Bien de Noche demuestra que abrir los espacios públicos, darles actividad y convocar a la gente puede generar algo más que una noche de entretenimiento: puede construir comunidad.

La Vía RecreActiva encontró su lugar en las mañanas de domingo; Bien de Noche está construyendo el suyo en las noches de sábado. Son propuestas distintas, pero comparten una buena intención: que Guadalajara secamine, se pedalee y se disfrute.

Ojalá que esta idea siga creciendo, que cada mes encuentre nuevos motivospara salir y que las familias sigan haciendo suya la ciudad. Porque una calle llena de personas conviviendo también es una buena noticia para Guadalajara.