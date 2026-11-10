Entre hartazgos y encubrimientos

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“Cuando no tomas una postura contra la corrupción, tácitamente la apoyas”

Kamal Hassam

El escándalo de corrupción del INE, incurrió en excesos grotescos, involucró pasiones entre quién dispone del presupuesto público y quien lo recibe en contratos y gasta; implicó traiciones, decepción, rencores, amenazas, desvergüenza, paseos poniendo París a los pies del hijo de quién dispone del presupuesto, ¡Fue insultante!

Si el asunto ya es muy grave, nos ofende más por los esfuerzos de Claudia por minimizarlo aduciendo que proviene del pasado.

Si fuese congruente, perseguiría la corrupción de su propio antecesor que es mucho peor y esa sí, del pasado reciente.

Grave para México, es que no son casos aislados ni únicos; hay cientos que vinculan a políticos morenistas hiper corruptos.

El encubrimiento de Claudia la ensucia, la vincula con delincuentes por protegerlos; está siendo percibida como una de ellos, ¿Qué explica que los encubra y no los combata?

Es una bajeza que ordene hurgar el pasado del INE en una tentativa de evadir su responsabilidad con Taddei, abdicando de hacerlo contra quienes endeudaron el país sin escrúpulos o contra quienes permitieron laboratorios de fentanilo o contra el hijo del Peje que contrabandeó combustibles desde USA ensuciando a la marina y provocando la casi bancarrota de PEMEX en un negocio que alcanzó montos inimaginables.

Porque no persigue al Peje de convertir el estado mexicano en narco estado; ¡No hay nadie perseguido por la operación de centros de exterminio, ni por los saqueos a Segalmex o Infonavit o los sobre pagos a obras emblemáticas del sexenio anterior!, ni contra nadie de su gobierno en la CDMX, ¿A poco eran santos?

No se han esclarecido miles de casos de homicidios, destazados, decapitados y desaparecidos durante todo el obradorato; ¿A que hemos llegado?

¿A quién creen que engañan echándole la culpa al pasado?

¿Por qué no hay morenistas de alto nivel en la cárcel ni perseguidos a pesar de tanto crimen?

SE ENERVAN LOS HARTAZGOS.

En 2018 coincidieron el hartazgo social con el crecimiento de un liderazgo populista que llevaba varios años protestando, ofreciendo cambios y esperanza; ese coctel creó el ambiente propicio para generar el viraje político, es decir, llenó vacíos de poder.

Para el cambio en el 2027 y 2030, se necesita la misma fórmula; pero las oposiciones no perfilan próceres, ¡Ojalá reaccionen a tiempo! para aprovechar los vacíos oficialistas y su debacle.

No han entendido que las elecciones contra el sistema se ganan por audaces que detonan su proselitismo desde antes, así ganaron Fox, Calderón y el propio Peje.

Aún con el adormecimiento de las oposiciones y grandes sectores sociales, hay voces que gritan a los cuatro vientos que estamos hartos de tanta corrupción, cinismo gubernamental y partidista, ese mal ambiente se exacerba con el encubrimiento gubernamental que protege y vincula al gobierno con esos criminales.

Cada vez hay más irritados por la simulación gubernamental que se burla jugando a echarle la culpa a Calderón, Córdova, Zedillo, Salinas o una mafia del poder inventada por ellos sin nombres ni apellidos.

MAL AMBIENTE Y CRUDA REALIDAD

La descomposición generalizada produce diario protestas, levantamientos, quejas que arden por todo el país y que el gobierno sofoca cada vez con más dificultad y menos respeto, toda manifestación se hace por inconformes, deja heridas al sistema, que lo desgastan y debilitan.

La sociedad no se perturba con la corrupción moderada de sus políticos, la tolera con indiferencia; sólo se irrita cuando les afecta en lo personal o cuando se trata de escándalos morbosos que involucran bajas pasiones como la de Taddei o los abusos de Andy y Adán Augusto que, sin ninguna moral, se beneficiaron con muchos negocios sucios del morenismo reciente.

No están claramente medidos los límites de la tolerancia de electores mexicanos, eso siempre será un enigma, pero si hay certeza que en 2018 las masas eligieron al Peje y a Morena como reacción por el hartazgo del PRI que dejó vacíos de poder que llenó el Peje con esperanza.

Triste y dramáticamente, es lo que hay, el oficialismo no entiende que evadir responsabilidades y encubrir delincuentes lo hundirá por exhibirlo como cómplice mañoso de la corrupción que debe perseguir y encubre prolongando sus efectos nocivos a la sociedad que debe defender.

El hartazgo social es inevitable, cinético, acumulativo, latente, cada vez más irritante; el oficialismo no lo creé, como no lo creyó el priísmo que por engreído se confió, tanto como el marido abusivo o el bravucón que lastimaba a quién creyó débil.

El ambiente de hartazgo, cada vez está más cerca de encontrar un punto de ignición que incendie y propague el fuego que consuma a los farsantes de la política.

Pronto tocaremos fondo, en tanto, continuaremos viviendo en progresiva degradación política, que generará convulsiones sociales, violencia y peores estadios de populismo y corrupción.

carblanc@yahoo.com