Toluquilla: recuperar lo que ya existe, una pieza más en el reto del agua

En medio de los retos por el abastecimiento y calidad del agua que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la recuperación de la Planta Potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, representa una oportunidad para aprovechar infraestructura que durante años permaneció bajo operación de particulares y que ahora volverá a estar a cargo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Planta Potabilizadora 4, ubicada en Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque

La restitución de las instalaciones se concretó por orden judicial, después de más de seis años de controversias legales con la empresa que tenía a su cargo la operación desde 2012. El proceso estuvo relacionado con presuntos incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre los recursos destinados a la prestación del servicio. De acuerdo con las autoridades estatales, durante ese periodo se realizaron pagos cercanos a los 700 millones de pesos.

La recuperación no significa que la planta esté trabajando todavía a su máxima capacidad. Actualmente, su producción comenzó en aproximadamente 200 litros por segundo, apenas una quinta parte de los mil litros por segundo que potencialmente puede alcanzar. Sin embargo, los primeros trabajos ya muestran avances: al 9 de noviembre, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que la producción había aumentado a 270 litros por segundo, luego de reactivar tres pozos adicionales.

La instalación llegó a manos del organismo con seis pozos activos, de los 26 que operaban originalmente. La meta es recuperar primero los 600 litros por segundo que anteriormente aportaba la planta y, posteriormente, avanzar en las adecuaciones necesarias para alcanzar su capacidad potencial.

Planta Potabilizadora 4, ubicada en Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque

Para ello, el SIAPA realizará una evaluación integral de los equipos, instalaciones y sistemas de tratamiento, con el propósito de determinar las necesidades de mantenimiento, reparación y modernización. También se revisarán los procesos de potabilización y la calidad del agua antes de incorporarla a la red de distribución.

El agua tratada se destinará principalmente a fortalecer el suministro en la zona sur de la metrópoli, con distribución hacia el tanque de Santa María, en Guadalajara. Esto coloca a Toluquilla como una pieza importante dentro de las acciones para mejorar el servicio en sectores que han resentido los problemas de abastecimiento.

La recuperación de esta infraestructura ocurre en un momento en que la ciudad enfrenta dificultades que no se resuelven únicamente con la construcción de nuevas obras. La rehabilitación de instalaciones existentes, la recuperación de pozos y el aprovechamiento de las fuentes disponibles también forman parte de las alternativas para incrementar el volumen de agua potable.

El caso de Toluquilla deja además un pendiente en el terreno administrativo y legal. El Gobierno estatal presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico, por lo que las investigaciones deberán determinar si existieron responsabilidades y esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados.

Planta Potabilizadora 4, ubicada en Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque

Con el control de la planta nuevamente en manos del Estado, comienza otra etapa: demostrar que la infraestructura puede recuperar su capacidad y traducirse en un mejor servicio para la población. En una zona metropolitana donde el agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones cotidianas, aprovechar lo que ya está construido puede ser tan importante como proyectar nuevas soluciones.