Pepe Grillo Jalisco

Nuevo golpe a CJNG

Se siguen sucediendo acciones de las fuerzas federales contra lo que queda del cartel que creó el sanguinario criminal apodado “El Mencho”.

Esta vez, de acuerdo con reportes oficiales, fue la Unidad Naval de Operaciones Especiales, junto con las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y las fuerzas especiales de la policía civil a cargo de Omar García Harfuch, la que detuvo al “R2”.

Jalisco y Michoacán eran las zonas de influencia de este criminal y, para valorar la magnitud de la captura, habrá que notar que 19 personas tuvieron que ser aprehendidas para que este mando delincuencial cayera finalmente.

Es uno de los sujetos que Estados Unidos quierejuzgar y, como aquí los cargos en su contra sonpor homicidio, es probable que sea entregado a la justicia del país vecino.

Sacarlo de las calles significa debilitar la extorsión, el tráfico de drogas, los homicidios y el secuestro en estos dos estados, incluyendo las actividades delictivas que se realizan contra los hoy muy activos productores de aguacate.

Sin que se ofenda...

¿Recuerdan todo lo que se decía del partido Futuro? Seguramente no, piensa este memorioso Grillo. Y no hay razón para recordar algo que, aseguraban esos muchachitos, surgiría de su partido para renovar la política del estado y nunca se dio.

Es, por ponerlo en el mismo terreno, como morder la dura cáscara de un pistachito y descubrir que la semilla dentro está vana, descolorida e insabora.

Son los morenitos chiquitos, sin chiste, que sólo se dan a notar cuando comen pistaches menos vanos en las sesiones del Congreso.

Mariana Casillas, trata de recordar este Grillo, ¿algo más relevante que comentar de su actuación? No, no recordó nada.

Y sí, nos acordamos de la otra nómina de SIAPA

Bien dijo Lady Siapa cuando comentaba aquello de: “si el agua les sale puerca en su casa...”.

Claro que ella no es culpable. Como en muchos otros casos, su descaro no es sino algo inherente. La pregunta sigue siendo la misma para el gobierno de Lemus: ¿quiénes pudieron controlar al Siapa a inicios del sexenio y nos llevaron a este desastre?