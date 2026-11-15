La amenaza invisible

Corales Corales (La Crónica de Hoy)

En marzo de 2025, las aguas de la costa de Australia Meridional comenzaron a cambiar. Lo que parecía una proliferación microscópica más terminó extendiéndose por unos 20.000 kilómetros cuadrados, tiñendo de incertidumbre un ecosistema entero. Peces, tiburones, rayas y cientos de otras formas de vida marina se vieron afectados por un fenómeno cuya amenaza no podía distinguirse a simple vista: una comunidad de algas microscópicas capaz de producir sustancias tóxicas. Durante meses, el mar se convirtió en el escenario de una de las mayores crisis de mortalidad marina registradas en la región, y una pregunta empezó a cobrar fuerza: ¿cómo pudo un organismo tan pequeño desencadenar un desastre de semejante escala?

La responsable no era una especie nueva, sino una identificada en Sudáfrica en 2003: Karenia cristata. Este dinoflagelado unicelular puede producir compuestos tóxicos capaces de dañar a otros organismos. Su presencia en el océano no es inusual, pero, cuando las condiciones ambientales favorecen su multiplicación, puede alcanzar abundancias extraordinarias.

Durante la proliferación de 2025, K. cristata dominó una comunidad en la que también había otras especies de Karenia. Los investigadores comprobaron que sus extractos eran tóxicos para las células de las branquias de los peces. Sin embargo, las brevetoxinas identificadas no parecen explicar por sí solas toda la toxicidad del fenómeno. Qué otras sustancias intervienen y cómo actúan sigue siendo objeto de investigación.

Las causas tampoco parecen responder a un único factor. Las investigaciones apuntan a una combinación de condiciones ambientales, entre ellas una ola de calor marina y los posibles aportes de nutrientes procedentes de las inundaciones del río Murray durante 2022 y 2023. El nitrógeno y el fósforo transportados al mar pueden favorecer el crecimiento del fitoplancton. Además, un episodio excepcional de afloramiento costero durante 2023 y 2024 llevó aguas profundas, frías y ricas en nutrientes hacia la superficie. La circulación marina pudo contribuir después a concentrar y transportar las células hacia determinadas zonas costeras.

La coincidencia de estos procesos habría creado condiciones favorables para la proliferación. El caso demuestra que un organismo natural de un ecosistema puede convertirse en una amenaza cuando cambian las condiciones que regulan su crecimiento.

Las consecuencias fueron devastadoras: las estimaciones científicas apuntan a cerca de un millón de animales marinos muertos y más de 600 grupos taxonómicos afectados. La crisis también repercutió en las personas, con posibles irritaciones y problemas respiratorios por exposición al agua o a aerosoles marinos contaminados, además de afectar a la pesca, la acuicultura y el turismo.

El daño no termina cuando disminuye la concentración de algas. La pérdida de especies puede alterar las relaciones entre depredadores y presas y reducir la disponibilidad de alimento. La recuperación de las poblaciones puede prolongarse mucho más que la propia proliferación.

Para comprender lo ocurrido, los científicos combinaron microscopía, secuenciación genética, análisis químicos y ensayos de toxicidad. Aun así, quedan preguntas abiertas sobre los mecanismos tóxicos y el peso exacto de cada factor ambiental. Tampoco sería correcto afirmar que todas las proliferaciones algales aumentarán necesariamente con el cambio climático: sus efectos dependen de la especie, la temperatura, los nutrientes y la circulación oceánica, entre otras variables.

Australia ha reforzado la vigilancia de la calidad del agua y promueve la restauración de hábitats como los arrecifes de moluscos y las praderas marinas. Mejorar la detección temprana de toxinas y la capacidad de anticipar estos episodios será fundamental para reducir sus consecuencias.

La conservación marina no consiste únicamente en proteger especies amenazadas. También implica comprender los procesos que pueden desestabilizar comunidades enteras antes de que el daño sea evidente. A veces, la amenaza no llega desde fuera del ecosistema: ya estaba allí, invisible y diminuta, esperando las condiciones adecuadas para transformar el equilibrio de todo un mar.