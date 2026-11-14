A quien corresponda: El tren de los niños; una mirada de esperanza

El tren de los niños, de Viola Ardone

Agradezco la invitación de la doctora Carmen Novella, en nombre del Instituto Italiano de Cultura, a participar en el programa literario de Italia, en la Feria Internacional del libro de Guadalajara.

Una de las obras que abordaré es la novela El tren de los niños, de la escritora Viola Ardone.

Ésta es una novela humana, en la que la inocencia de la infancia, triunfa ante la adversidad.

El tema es histórico y ha sido frecuente: el caso de un país en guerra, que envía sus niños, como si fueran un cargamento, a otro país “más seguro”, con la intención de sacarlos del peligro y salvarlos de él, aunque el destino final sea incierto e incluso contrario al propósito que lo motivó.

Históricamente el caso es semejante al de “Los niños de Morelia”, que durante la Guerra Civil en España, fueron enviados solos, sin sus padres, en un barco con destino a Morelia, en México. Muchos nunca regresaron a su país.

El tren de los niños, se ubica en la época de la segunda guerra mundial, en la que recordemos que Italia fue parte del Eje: Alemania, Japón y Rusia, contra los Aliados: paises europeos, a los que se unieron Los Estados Unidos y cuyo final todos conocemos.

En esta novela se soslaya el dramatismo de la guerra, que suele darse en las clásicas películas norteamericanas con bombardeos y escenas bélicas, en las que aparecen soldados armados o heridos, entre ráfagas de fuego, exaltando el heroísmo y el nacionalismo.

En El tren de los niños, el dramatismo se convierte en humanismo.

La autora, mediante la voz del narrador Amerigo Speranza, un niño tal vez de unos siete años, que será el protagonista de este viaje simbólico; nos introduce en su mundo desde las primeras escenas, que gracias al tono que emplea, las hace verosímiles.

En el primer capítulo aparece Amerigo, cuyo nombre aún no conocemos, caminando tras su madre, cito: “Mi madre delante y yo detrás”.

La frase se repite varias veces, para reiterar esa simbiosis entre madre e hijo. Un concepto universal: la Madre protectora, la guía que va por delante del hijo obediente, o quizá sumiso, pero que se deja llevar por ella en esa relación madre-hijo, basada en la confianza y, principalmente, en el amor.

La autora no fuerza al personaje, lo deja vivir aparentemente sin conflictuarse, pero interiormente va quedando la huella.

También en el primer capítulo nos da otra imagen poderosa, que revela la situación de la Italia de esa época, en la que vive el protagonista: los zapatos.

Éstos son heredados de su anterior dueño, y el narrador los clasifica desde los más usados, hasta los casi nuevos.

Los que le tocaron a él le aprietan, le quedan chicos, ¿símbolo de pérdida de identidad?

En la novela predominan los personajes femeninos: la madre, símbolo de autoridad y también de ternura; la rica, y otros con nombres quizá premeditados, como la “Tolondra”, “Sinsueldos”, etc.

El título se refiere a un cargamento de niños italianos, enviados en tren a Rusia, con “los comunistas ricos”.

La novela va avanzando y por fin Amerigo llega a la estación de trenes, a los que describe como veteranos de guerra, cito: “muchos trenes destruidos por los bombardeos…lo mismo que a los soldados, a todos les faltaba algo: un brazo, un pie, un ojo…”

El tema de la guerra se enriquece con imágenes, cuando el tren arranca, Amerigo ve a su madre cada vez más lejana, cito: “Mi mamá se queda en un rincón de la estación, con los brazos cruzados encima de mi abrigo… como si me agarrara fuerte durante un bombardeo”. El Ser humano siempre está presente en toda la obra.

Los temas de la identidad y la existencia, persisten, cito: “¿cómo van a reconocernos? Los comunistas no tienen idea de quién soy yo y quién eres tú. Para ellos somos todos iguales”.

Más adelante, un personaje relacionado con el mundo de los libros, les dice a todo el grupo: “He organizado un hermoso proyecto pensando en vosotros”

-¿Y por qué?, no es nuestro padre, ni nuestra madre, dice uno de ellos.

-“Cuando hace falta, todos somos el padre y la madre de quién lo necesita”. Fin de la cita.

En cuanto al libro, podría decir que tiene una variedad de temas en uno: es fundamentalmente humano y actual: la maternidad, la identidad, el exilio.

Cito otro diálogo entre el protagonista y el capitán:

“...me pregunta cómo me llamo…¿padre y madre?

-Speranza, Antonieta.

-¿Y tú padre…cómo se llama, a qué se dedica?

-No lo sé…

-¿No sabes qué trabajo hace tu padre?

-Lo que no sé es si tengo padre…

Como en toda buena novela, en esta hay personajes entrañables, una técnica impecable y un dominio del lector. No queremos llegar al final, eso tiene que descubrirlo cada quien.

Yo agradezco la oportunidad de haber conocido a una gran escritora contemporánea, italiana y universal, digna heredera de Dante, hasta Eco, Calvino…

SOBRE LA ESCRITORA VIOLA ARDONE

Nació en Nápoles el año de 1974, es licenciada en Literatura y profesora de italiano y latín.

Ha publicado las novelas:

La ricetta del cuore in subbuglio.

Una rivoluzione sentimentale.

La decisión.

Grande meraviglia.

Tanta vida todavía.

La novela El tren de los niños, fue traducida al español por María Borri y llevada a la pantalla a través de Netflix, con un éxito mundial.

Martha Cerda,

Feria Internacional del libro de Guadalajara, octubre de 2026.