Pepe Grillo Jalisco

El tren que viene

El tren de pasajeros regresará y ya comienza a tomar forma en nuestro estado. Todavía hay detalles técnicos por resolver, pero el proyecto promete cambiar la manera de conectar municipios de diversas regiones y acercar a miles de personas con la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En la explicación del gobernador Pablo Lemus y de Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), quedó claro que no se trata solamente de tender vías y poner estaciones: la intención es integrar el ferrocarril con otros sistemas de transporte.

Eso fue lo que perdimos cuando la Federación (aquella del gobierno de Zedillo) mató al perro

por erradicar pulgas y decidió desaparecer el sistema ferroviario nacional.

El sexenio pasado, bajo el régimen de López Obrador, que hablaba más de lo que hacía, al menos se perfiló la recuperación de los trenes de pasajeros.

Estrambótico y caprichoso como fue (además de estar rodeado él y sus hijos de personajes más bien siniestros, opina este Grillo), la recuperación verdadera del Tren, así con mayúsculas, se dará a partir de ahora.

El recorrido del tren que atravesará Jalisco contempla municipios como San Diego de Alejandría, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán, Zapotlanejo, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Y sí, el Tren es movilidad, es detonación económica y es menos maña

Una de las conexiones más interesantes estará en los límites de Tonalá y Tlaquepaque, junto a la Nueva Central Camionera, con enlace a la Línea 3 del Tren Ligero y cercanía con Mi Macro Periférico. Es decir, el pasajero podrá llegar de una ciudad a otra sin tener que organizar una expedición para encontrar cómo continuar su camino.

Y aquí viene lo bueno: Lemus ve en este proyecto algo más que un tren para viajar cómodamente a la capital del país. Habló de un detonador económico, turístico y comercial para Los Altos y la metrópoli.

El trayecto Guadalajara-Ciudad de México podría realizarse en poco más de cuatro horas, alrededor de cuatro horas con 15 minutos, lo que lo pondría a competir incluso con el avión, sin aquello de llegar con horas de anticipación, documentar y pasar filtros.

Andrés Lajous explicó que habrá servicios de largo y corto recorrido: los primeros con cafetería,

baños y asientos más amplios, y otros pensados para conectar poblaciones con Guadalajara. La idea es que el beneficio no se quede únicamente en quienes viajen entre estados, sino que también alcance a quienes necesiten trasladarse entre municipios.

Para los productores de Los Altos, el turismo y los negocios, la conectividad puede convertirse en una oportunidad importante.

Y sí, este Grillo se los asegura, escucharemos que oposición “espontánea” surgirá en algunos puntos como si, paradójicamente, se prefiriera el aislamiento a la conectividad...

¿Ya saben quiénes están pensando que el regreso del tren no les conviene?

De “Imanol” a #LadySiapa

Este Grillo tuvo que esperar con dramático ahínco a que en la llave de su cochera cayera un raquítico hilito de agua potable.

El hilillo apenas visible fue menos fluido que la acuosidad generada en los ojos del Grillo, pero finalmente, repuesto hasta donde pudo su ánimo, tomó un baño a baldazos...

Así, pues, ahora ve con indignación a quienes quieren hacer su agosto en octubre y noviembre, en plena crisis hídrica en la Perla Tapatía.

Y es que ya cayó en Puente Grande el señor Javier, empleado del ineficiente SIAPA (organismo que no ha sido siquiera preciso para informar adecuadamente los días y zonas de tandeo).

Resulta que quien se llama Javier resultó muy eficiente para apersonarse y pedir un módico cochupo de 60 mil pechereques a cambio de condonar un adeudo de un millón 508 mil pesotes a comerciantes de un mercado en populosa zona del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Ahora este Grillo cavilador se cuestiona: ¿cuánto durará en prisión el susodicho trabajador que viste polo desgastado y pantalones con reflejantes cual integrante de cuadrilla siapateca? Pues resulta que el barbaján pidió la mordida, pero el cohecho no se consumó gracias al cívico actuar de los locatarios, situación que a final de cuentas habrá de aminorar las agravantes del delito que presuntamente cometió.

Y otra duda que corroe el alma de este Grillo sediento de agua limpia y constante: ¿ahora sí serán el SIAPA y la Fiscalía Anticorrupción eficaces y expeditos para desenmascarar a los “Imanoles” o ejecutivos de medio pelo o pelo completo que se embolsan “un dinerito” por condonar adeudos millonarios por consumo del vital líquido?

Y una más: ¿para cuándo cae la #LadySiapa, la misma que viste y calza, y que pregunta “¿qué quiere la banda?”?

¿Será después de que empiece a cobrar la pensión del IPEJAL?

Y sí, si nuestro gobernante lo piensa, claro que verá que hay una gran necesidad de que haya consecuencias.