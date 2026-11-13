La comunidad politécnica a consulta

IPN

La sucesión en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional abre una oportunidad para discutir las condiciones en que sus maestros enseñan, investigan y contribuyen al desarrollo del país. Quienes aspiran a conducirlo tendrán que explicar qué proponen para los profesores que sostienen talleres, laboratorios y clases, muchas veces con jornadas parciales y perspectivas limitadas de crecimiento académico.

La convocatoria publicada por la SEP el 29 de octubre establece que el 18 de noviembre se conocerán los perfiles elegibles y del 25 al 27 se realizará la consulta a la comunidad. El 1 de diciembre se publicarán las listas de tres mujeres y tres hombres que serán puestas a consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La participación de estudiantes, académicos y trabajadores ofrece un cauce para llevar sus preocupaciones a la discusión sobre el futuro del Instituto.

En este contexto, colegas académicos de nivel superior del IPN me hicieron llegar un pliego dirigido a quien asumirá la Dirección General. Agradezco su confianza y comparto sus planteamientos desde mi condición de académico de la UNAM. Nos une el trabajo frente a grupo y una problemática que reconocemos en nuestras instituciones: la estabilidad laboral, las posibilidades de promoción y el reconocimiento de lo que aportamos a la formación de nuestros estudiantes.

En la UNAM, la situación de los profesores de asignatura también forma parte de nuestra vida universitaria. El Estatuto del Personal Académico distingue entre nombramientos interinos y definitivos y establece procedimientos para acceder a la definitividad. Conocemos la importancia que tiene para un docente construir una trayectoria con certidumbre y oportunidades de desarrollo. Desde esa experiencia recibimos las demandas de nuestros colegas politécnicos.

Las cifras ayudan a dimensionar el asunto. La Jornada publicó el 11 de noviembre que el IPN cuenta con 15 mil 738 docentes, de los cuales 2 mil 436 trabajan por horas, 2 mil 701 por medio tiempo y 2 mil 540 por tres cuartos de tiempo. Casi cinco de cada diez tienen una jornada inferior al tiempo completo. El Instituto reportó, por su parte, una matrícula de 212 mil 911 estudiantes en su informe de gestión del primer trimestre de 2026. Las condiciones en que trabaja esa planta académica merecen ocupar un lugar central en la sucesión.

El pliego reúne cinco demandas que las candidaturas a la Dirección General deberían responder públicamente.

1. Una carrera docente con posibilidades reales de desarrollo.

Los maestros plantean revisar el sistema de carrera docente, las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico y el Plan Integral. Piden que las Comisiones Mixtas Paritarias de Admisión y Promoción, con participación del IPN y del SNTE Sección 60, operen mediante mecanismos transparentes, viables y continuos.

El Instituto cuenta con procesos de promoción, evaluación de categoría y regularización de concursos de oposición. La demanda de los colegas obliga a examinar su alcance efectivo para el personal de tiempo parcial y los obstáculos que encuentra para avanzar.

Buscan ascender de categoría, ampliar sus horas en propiedad y alcanzar la definitividad mediante los procedimientos correspondientes. La incertidumbre semestral afecta la posibilidad de planear una trayectoria académica. ¿Cómo acompañar la formación de un ingeniero durante varios años cuando el propio maestro desconoce las condiciones en que continuará trabajando?

2. Ampliar las oportunidades de investigación.

Los colegas señalan restricciones que limitan su participación en proyectos científicos y tecnológicos. La convocatoria institucional de investigación de 2026 permite dirigir proyectos de iniciación a docentes con un mínimo de 20 horas semanales contratadas, mientras que las categorías de impacto en investigación científica y de impacto en innovación o desarrollo tecnológico exigen tiempo completo. Esa diferencia merece discutirse en los programas de quienes aspiran a dirigir el Instituto.

Muchos profesores de tiempo parcial mantienen una relación directa con la industria, la empresa y la obra. Conocen problemas de producción, necesidades tecnológicas y posibilidades de aplicación del conocimiento que podrían alimentar proyectos relevantes para el país.

Los maestros piden ampliar el acceso a la investigación científica y tecnológica. La próxima Dirección General tendría que revisar qué requisitos garantizan la calidad y continuidad de los proyectos y cuáles pueden flexibilizarse para aprovechar esa experiencia profesional. Abrir oportunidades también requiere reconocer el tiempo de trabajo y proporcionar los recursos necesarios para investigar.

3. Participar donde se decide qué y cómo se enseña.

El pliego reclama participación efectiva en comités de diseño y rediseño curricular, cuerpos académicos y comités evaluadores.

El Reglamento de Academias establece que estas se integran con los profesores que imparten las asignaturas correspondientes y que pertenecer a ellas forma parte de sus actividades académicas. Para presidirlas exige, como regla general, ser profesor de carrera, aunque contempla excepciones. La discusión debe abarcar tanto el cumplimiento de los derechos de participación existentes como las condiciones para asumir responsabilidades académicas.

Quienes conocen la práctica profesional tienen mucho que aportar a la actualización de los planes de estudio. Su experiencia permite identificar contenidos rezagados, nuevas herramientas y problemas que los egresados encontrarán al incorporarse al trabajo. Escuchar esa voz contribuye a mantener la enseñanza vinculada con lo que el país necesita.

4. Reconocer a quienes construyen la vinculación.

El discurso institucional concede importancia a la llamada Triple Hélice: academia, empresa y gobierno. Esa relación se construye también mediante el trabajo cotidiano de profesores que consiguen estancias, prácticas profesionales, oportunidades de empleo y contactos para desarrollar proyectos.

Los colegas piden que esas aportaciones reciban un reconocimiento claro en los mecanismos de evaluación y desarrollo académico. Proponen lineamientos que permitan valorar la vinculación directa con las empresas y el sector público, incluida la inserción laboral de sus estudiantes.

La próxima gestión puede dar contenido a ese compromiso estableciendo qué actividades se reconocerán, cómo se acreditarán y qué peso tendrán en la trayectoria docente. El profesor que abre una oportunidad profesional para sus alumnos está realizando una contribución institucional que merece ser valorada.

5. Dar certidumbre a la continuidad laboral.

El último punto tiene consecuencias inmediatas en la vida de los maestros. Piden simplificar y humanizar la recontratación y la asignación de carga horaria. El pliego advierte sobre interrupciones administrativas que generan incertidumbre respecto del ingreso, la continuidad del nombramiento y la cobertura institucional entre semestres.

Cada retraso tiene efectos sobre una familia. La espera de una firma o de una asignación de horas puede convertirse en semanas de preocupación para quien necesita organizar sus gastos y saber en qué condiciones regresará al aula.

Resolver estos problemas requiere procedimientos oportunos, responsabilidades definidas y atención a los casos en que la discontinuidad administrativa compromete derechos laborales. La próxima Dirección General debería asumir esta tarea desde el inicio de su gestión.

Los colegas expresan en su documento: “El liderazgo del Instituto Politécnico Nacional en la era del conocimiento no podrá consolidarse si se mantiene marginado al grueso de sus formadores mediante candados escalafonarios. Estamos listos para co-crear el modelo educativo y productivo que el país exige”.

Hay en esas palabras una disposición a participar que merece respuesta. Los académicos que me hicieron llegar sus demandas están aportando una agenda para la institución a la que dedican su trabajo. Sus propuestas permiten evaluar la sensibilidad y la capacidad de conducción de quienes buscan encabezarla.

En el año de su noventa aniversario, el Politécnico tiene la oportunidad de vincular su renovación directiva con el proyecto educativo que le dio origen durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Poner la técnica al servicio de la patria exige cuidar a quienes la enseñan y crear condiciones para que desarrollen sus capacidades.

La consulta puede contribuir a ese propósito si las candidaturas explican cómo atenderán estas demandas y la siguiente gestión establece compromisos verificables con la comunidad. Como colegas universitarios, reconocemos en ellas una preocupación compartida por el futuro de la educación pública.

Quien llegue a la Dirección General recibirá una institución sostenida por el trabajo de sus maestros. Escucharlos durante la sucesión y responderles al asumir el cargo será una primera prueba de su compromiso con el Politécnico.