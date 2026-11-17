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“Esto nunca ha sido dictadura, es dictablanda, pero si es necesario apretaremos la mano en nombre de la patria”

Augusto Pinochet

El ataque gubernamental al INE, es lo que sigue en el autogolpe de estado perpetrado por el propio gobierno, desde el 2018.

En esta víspera de la elección que repudiará a oficialismo, en abuso de su poder para consolidar su golpe de estado, el gobierno decidió sumir al INE en una profunda corrupción y descrédito, lo decapitó y el congreso morenista lo dejó en la inanición presupuestal, no obstante la inflación, crecimiento del padrón electoral y necesidades institucionales de mayor y más sofisticada fiscalización a partidos y su necesidad de renovar credenciales; este estrangulamiento es muy grave y pasa en plena temporada electoral.

Lo más grave, le quitó autonomía, autoridad moral y credibilidad.

Sin capacidad de organizar elecciones confiables se las robarán.

Claudia, obsesionada denigrándolo, afirmando que siempre fue corrupto y para opacar la corrupción de su Taddei, lidera toda la maquinaria del estado para culpar antecesores y ensuciar al único partido opositor que teme, SOMOS.

Observe que la crisis, no es casual, es provocada por el oficialismo de cara al proceso electoral del 27.

¿Para qué creé?

La única respuesta posible, es negarse a reconocer derrotas como siempre y a partir del dominio del INE y de tribunales electorales, arrebatar resultados.

EL GOLPE DE ESTADO.

Conforme la ciencia política universal, hay golpe de estado, cuando se alcanza o conserva el poder mediante trampas o fuerza bruta, violentando valores democráticos; sus rasgos centrales son seis:

1.- Desmantelamiento de la independencia judicial.

2.- Modificación a conveniencia las reglas de acceso al poder.

3.- Eliminación de contrapesos institucionales y fiscalización al poder.

4.- Concentración de poder en una persona o camarilla dominante.

5.- Dominio del poderes legislativo, judicial y de estados bajo el mando del ejecutivo.

6.- Control de la narrativa pública y medios de comunicación.

Eventos qué, en términos reales, extinguen la soberanía popular, división de poderes, supremacía constitucional y legal, controlan persecuciones penales, fiscales, la generación de sentencias y potencian el abuso gubernamental policiaco y militar en detrimento de la sociedad, para mantener al mismo tirano o grupo gobernante por periodos extraconstitucionales.

En el caso mexicano, la captura del poder obradorista tiene un matiz extraordinariamente grave, por asociarse con carteles, podrir la política, militares, marina, policías gobiernos estatales y municipales.

El estado sustituyó su vocación de servicio para involucrarse en negocios miserables, como producir y traficar drogas, encubrir extorsiones, desapariciones, homicidios, centros de exterminio, fosas clandestinas, robarse fondos públicos, traficar huachicol y obligar a gasolineras a venderlo, endeudar al país, sin importar costos y consecuencias, la peor es dominar a México imponiendo un narcoestado.

Todo México y el mundo lo sabemos y afirmamos.

La crisis de credibilidad del gobierno, es profunda y anticipa que en las elecciones del 27 serán ampliamente repudiados en distintos frentes; ni remotamente hoy, el ambiente es similar al del 18, 21 o 24; la retórica cuatroteísta se agotó por incongruente e incompatible con sus resultados.

Saben que ya no les alcanzará el dinero robado de fondos ni el endeudamiento internacional ni las mañaneras para contener la pérdida de credibilidad en el morenismo.

Por eso, la destrucción apresurada del INE, no es casual, es un acto deliberado del oficialismo, para robarse las elecciones y consolidarse en el poder.

DATOS QUE LO CONFIRMAN

Corrobórelo con sus propios razonamientos; pondere estos datos:

El Poder legislativo y Judicial opera bajo dominio del oficialismo; Senadores, diputados federales y estatales firman y aprueban sin leer, muchos comprados cínicamente a cambio de protección ministerial, la Suprema Corte espuria, nombrada con acordeones, la más vergonzante de todos los tiempos, servil al poder.

Las Comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos al servicio del oficialismo, la transparencia extinta, la información pública convertida en secreto de seguridad nacional para encubrir saqueos.

Taddei y el proveedor mafioso que le dice “Amor” y graba en privado repartiéndose lana drenada al INE, siguen libres, a pesar de saquear a la institución y pasear al taddeicito poniéndole Paris a sus pies bebiendo champagne.

y graba en privado repartiéndose lana drenada al INE, poniéndole Paris a sus pies bebiendo champagne. Rocha Moya, Insuza y narcogobernadores como Américo, Durazo, Bedolla, Marina o Nahle, siguen libres o ejerciendo sus puestos desde donde protegen cárteles para traficar drogas operar laboratorios y perpetrar fechorías.

El Peje, Audómaro y Adán, dueños de la Barredora, siguen libres, impunes, operando y mandando.

Los hijos del Peje y amigos como Amilcar, depredadores sin llenadera de presupuestos públicos siguen libres, campantes y retando.

Amplias zonas del país bajo dominio de cárteles cobrando impuestos impunemente.

Todos son excesos claros de narcogobierno, sin estado de derecho.

MAL PRONÓSTICO

México, estás a 7 meses de tocar fondo en tu crisis electoral y a nada de perder calificación como país confiable para invertir, te ahogarás en deuda pública, déficit presupuestal, corrupción gubernamental, en violencia de cárteles, inmoralidad de partidos políticos, en falta de recursos por fuga de capitales y violencia que continuará sin nada que la contenga.

México perdió enormes fortunas que, viendo venir la catástrofe, lo abandonaron migrando a España y USA, miles de empresas cerraron por extorsión de cárteles y presiones fiscales impagables con la consecuente pérdida de empleos e impuestos.

No creíste llegar a extremos como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Haití; estás a punto.

Este auto golpe de estado, es muy mala noticia para México, presagia convulsiones sociales y un largo periodo de oscurantismo.

Lo que verás en el 2027 será un despliegue propagandístico del oficialismo cínico con dinero público como en el 21 y 24, violando prohibiciones de gastos de campaña, intervencionismo privado y gubernamental; se robarán las elecciones y si se necesita, incurrirán al uso y abuso de la fuerza de carteles o militar.

El gobierno se prepara para enfrentar una crisis violenta, acaba de comprar helicópteros, equipos de disuasión antimotines y armas a los Estados Unidos.

Así las cosas, México, me dueles, pero hoy, “es lo que es y en esto te has convertido”, sólo te queda el valor de tus hijos, en el 27 veremos, de que están hechos.

carblanc@yahoo.com