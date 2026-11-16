Pepe Grillo Jalisco

Sigue el reclutamiento con engaños para la guerra en Rusia

Dos muchachos mexicanos, con muchas carencias económicas y con estudios poco más que de secundaria y con pocas expectativas laborales, llegaron el sábado pasado al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Llegaron allá con engaños, les dijeron que serían guardias de seguridad, sin nada que ver con la guerra, les hicieron firmar, también con engañifas, un contrato en ruso y terminaron en cuarteles a un par de kilómetros de los enfrentamientos armados.

Los llevaron facilitando visas, pasajes de avión y dinero para moverse en unos cuantos días (cuando entrar a Rusia no es fácil hoy en día). Reclutadores cubanos y/o venezolanos hacen la labor de engaño y mexicanos, en México, completan la operación asegurándose en el aeropuerto de que embarquen en el lago vuelo a Moscú.

En agosto pasado, se reportó está situación y los enganchadores desaparecieron las “empresas” que ofrecían el trabajo fraudulento. Reaparecieron para continuar pescando carne de cañón entre jóvenes muy vulnerables por su situación económica y educativa.

Sus familias piden apoyo urgente, ya no hay contacto con ellos, sólo saben que el sábado fueron apaleados ante sus protestas, les dieron una instrucción irrisoria sobre uso de armas y luego fueron llevados al frente de guerra.

Alerta sin difusión en donde se debe

Todo indica que el asunto es de pleno conocimiento de la Embajada de México en Rusia, que “ha identificado situaciones riesgo o vulnerabilidad para personas mexicanas, relacionadas con ofertas de trabajo, principalmente vinculadas con los sectores mecánico y de construcción, que se difunden a través de medios electrónicos (redes sociales /web)”.

Incluso describen cómo se realiza el enganche con retención de documentos como el pasaporte, “contratos engañosos y actividades riesgosas”.

La retención de documentos es calificada como vulneración a los derechos humanos y señala explícitamente el riesgo de que quienes llegan así sean sujetos de trabajo forzado, es decir, esclavos del siglo XXI.

La detección del problema es loable, pero el ataque al mismo parece ser bastante menor, pasivo y sin que haya producido algún efecto real.

Nuevo golpe a CJNG

Esta vez fue en Atotonilco el Alto, elementos de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República y de la Defensa Nacional detuvieron a Miguel Ángel Rodríguez Arvizo, un criminal conocido como “Diego” o “Mike”, integrante de Los R’s

Cayó el R1 y cayó el R2 esto como parte de las investigaciones por el homicidio de Carlos

Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Va desquebrajándose el Cártel, lo que es más que bueno para nuestro estado.

Y así como caen ahora y festejamos el fin del CJNG, este grillo no vería razón en destacar el deceso de un maleante del pasado.