Impulsan cartelera cultural navideña en Pueblos Mágicos y municipios de Jalisco para fortalecer el turismo regional

Con el objetivo de fortalecer el turismo regional y ofrecer experiencias memorables a habitantes y visitantes durante la temporada decembrina, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Agencia Estatal de Entretenimiento, presentó una amplia cartelera de espectáculos culturales y artísticos que se realizarán en distintos municipios y en los 12 Pueblos Mágicos del estado, como parte del Festival de Invierno Ilusionante 2025.

Del 17 al 31 de diciembre, Jalisco celebrará la Navidad al Estilo Jalisco con actividades gratuitas que llevarán el arte, la música y el entretenimiento familiar más allá de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para acercarlos a los destinos turísticos del interior del estado y promover la convivencia comunitaria, las tradiciones y el disfrute del espacio público.

El Festival de Invierno Ilusionante es una iniciativa que busca descentralizar la oferta cultural, generar derrama económica en los municipios y fortalecer la identidad cultural de Jalisco a través de espectáculos de calidad para públicos de todas las edades.

Entre los eventos destacados se encuentra el espectáculo “Circo Bravísimo, el circo de las 3 campanadas”, una adaptación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens, que combina circo contemporáneo, comedia, videomapping, iluminación y diseño sonoro. Esta puesta en escena se presentará el 19 de diciembre en Ajijic, 20 en Tapalpa, 21 en Temacapulín, 25 en Sayula, 26 en Mascota, 27 en Mazamitla, 28 en Lagos de Moreno, 30 en San Sebastián del Oeste y 31 de diciembre en Talpa de Allende.

Asimismo, el público podrá disfrutar del espectáculo de circo-teatro familiar “La piñata que quería una familia”, una historia con música en vivo y danza que aborda el espíritu navideño a través de la unión comunitaria. Las funciones se llevarán a cabo el 19 de diciembre en Sayula, 20 en Cocula, 21 en Ajijic, 23 en Tequila, 24 en San Sebastián del Oeste, 25 en Talpa de Allende, 26 en Mazamitla, 27 en Lagos de Moreno, 28 en Temacapulín, 30 en Tapalpa y 31 de diciembre en Mascota.

La música tradicional también formará parte de la celebración con el espectáculo navideño de los Hermanos Barba, ganadores del Encuentro del Mariachi y la Charrería, quienes fusionan la esencia del mariachi con el espíritu decembrino. Sus presentaciones se realizarán el 19 de diciembre en Talpa de Allende, 21 en Mascota, 23 en Mazamitla, 24 en Ajijic, 25 en Tequila, 26 en Lagos de Moreno, 27 en San Sebastián del Oeste, 28 en Cocula, 30 en Sayula y 31 de diciembre en Tapalpa.

La cartelera se complementa con “Navidad Swing”, un espectáculo familiar de circo-teatro y danza, con una propuesta energética y estilo retro inspirado en los clásicos navideños. Este show se presentará el 19 de diciembre en Tepatitlán de Morelos, 20 en Jocotepec, 21 en Chapala, 23 en Atotonilco el Alto, 24 en Ayutla, 25 en Tecalitlán, 26 en El Grullo, 27 en Ahualulco del Mercado, 28 en Ciudad Guzmán y 30 de diciembre en Teuchitlán.

Adicionalmente, del 17 al 31 de diciembre, todos los Pueblos Mágicos de Jalisco contarán con el espectáculo de Nevadas Artificiales, que se realizará a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, ofreciendo una experiencia visual y sensorial en las plazas principales. Cada presentación incluirá un track musical, nieve artificial, mini láseres, burbujas, audio profesional y, en el último show de cada día, un tiro de serpentinas biodegradables.

La Secretaría de Turismo de Jalisco invita a las familias jaliscienses y a quienes visitan el estado durante esta temporada a formar parte del Festival de Invierno Ilusionante 2025, una celebración que impulsa el turismo regional, fortalece la identidad cultural y transforma la Navidad en una experiencia compartida llena de luz, arte y tradición.

Para más información, se invita a consultar las páginas oficiales y redes sociales de cada municipio, así como las cuentas @jaliscointerior, @jalisco.esmexico, @secretariaturismo_jalisco, @explorajal y @ageejalisco.