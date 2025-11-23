Refuerza Gobierno de Jalisco operativo de seguridad del C5 Escudo para la FIL 2025

. .

Con el propósito de garantizar la seguridad de asistentes y participantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 (FIL), el Gobierno de Jalisco anunció un operativo especial encabezado por el C5 Escudo Jalisco, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara y zonas aledañas.

La estrategia contempla un monitoreo permanente mediante las cámaras instaladas en el recinto, sus inmediaciones, avenida Mariano Otero y vialidades de conexión, lo que permitirá brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad. Este despliegue se coordinará con autoridades estatales, municipales, universitarias y seguridad privada.

El Centro de Mando del C5 Escudo Jalisco, ubicado dentro de Expo Guadalajara, contará con monitoristas, sistemas de cómputo y un espejo del sistema de reportes de emergencia, para dar seguimiento puntual a incidentes que pudieran registrarse durante los días de la feria.

Previo al inicio de actividades, personal del C5 participa en mesas de trabajo interinstitucional convocadas por el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, donde se evalúan y ajustan las estrategias de seguridad, movilidad y atención de emergencias.

Además, el personal del 911 capacita a prestadores de servicios de la FIL 2025 en protocolos de actuación ante emergencias, uso de rutas y salidas de evacuación, atención de primer contacto y coordinación con las instancias de seguridad. El objetivo es que el personal operativo esté preparado para brindar apoyo inmediato y canalizar cualquier situación de manera adecuada.

Durante el evento, el C5 Jalisco mantendrá vigilancia ininterrumpida en puntos clave y atenderá cada reporte canalizado al 911, coordinando el despacho de unidades de seguridad, protección civil o servicios médicos, según las necesidades de cada caso.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco busca fortalecer la prevención y capacidad de respuesta en uno de los eventos culturales más importantes del país, asegurando entornos seguros para el desarrollo de la FIL 2025.