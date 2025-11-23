Tlajomulco refuerza infraestructura educativa en secundaria de Real del Valle

Brigadas del programa Siempre hay chamba, en conjunto con Servicios Públicos Municipales, realizan mejoras

El Gobierno de Tlajomulco continúa en su estrategia de mejora a la infraestructura educativa del municipio con la entrega de una nueva lonaria en la Escuela Secundaria Técnica 172 “Manuel Gómez Morín”, ubicada en Real del Valle.

La obra, encabezada por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, contó con una inversión de 3.9 millones de pesos y se realizó en colaboración con la empresa Oxxo.

La estructura, que cubre 640 metros cuadrados y se sostiene en 12 columnas con claros de 6.40 metros, busca ofrecer un espacio adecuado para actividades escolares. Como parte del proyecto, también fue rehabilitado el patio cívico del plantel, con una intervención de 693 metros cuadrados.

Durante el evento, al que asistieron estudiantes y personal del plantel, Gerardo Quirino destaca que el crecimiento de Tlajomulco exige fortalecer la infraestructura educativa para ofrecer mejores condiciones a la comunidad estudiantil.

“Hoy somos casi un millón de habitantes. Hemos crecido muy rápido y eso trajo consigo lo más valioso: tanta gente buena, bonita, echada para adelante y con ganas de progresar. Por eso hoy tenemos que unirnos para trabajar en equipo y que ustedes tengan las mejores condiciones de oferta educativa, de infraestructura, de equipamiento, de seguridad”, señala el alcalde.

El director de Obras Públicas, Celso Álvarez, explica que la estructura fue diseñada bajo normas de seguridad para resistir sismos y vientos, además de destacar la coordinación con la empresa Oxxo en la rehabilitación del área.

“Con zapatas aisladas, tubulares de 8 y 6 pulgadas, este tipo de estructura resiste sismos y vientos, porque suelen funcionar como papalotes. Todo está construido bajo las normas pertinentes. Además, rehabilitamos todo el patio y, con los compañeros de Oxxo, agradecemos la excelente coordinación”, puntualiza.

El presidente municipal agrega que, de manera paralela, se realizaron macrobrigadas del programa Siempre hay chamba en la zona, en conjunto con Servicios Públicos Municipales, para mejorar el entorno y reforzar la seguridad para las y los alumnos.

“Tenemos más de 200 personas trabajando en este momento en los camellones y en las calles”, afirma.