El programa de salud masculina “Sin estigma nos cuidamos” llega a las Cruz Verde de Zapopan

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a más usuarios y derribar las barreras que dificultan el acceso a la atención preventiva, el programa de salud masculina “Sin estigma nos cuidamos” ampliará su cobertura a las Unidades de Cruz Verde Sur, Norte, Santa Lucía y Villa de Guadalupe a partir del lunes 24 de noviembre.

La estrategia, que inició el pasado 12 de noviembre en el Hospitalito de Zapopan, busca incentivar que más hombres acudan a una valoración médica integral con un 60% de descuento, cuyo periodo de vigencia también se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

El director general de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, destacó que la ampliación del programa responde al interés de eliminar obstáculos y aumentar la participación masculina en acciones de prevención. “Queremos que este programa llegue a más personas y romper los pretextos. Lo hemos ampliado a todo el mes de diciembre no solo en el Hospitalito, sino también en Cruz Verde Norte, Las Águilas o Sur, Santa Lucía y Villa de Guadalupe. Vale la pena, cuidémonos, démonos el tiempo”, señaló.

La iniciativa busca generar conciencia entre los hombres sobre la importancia de realizarse una evaluación médica al menos una vez al año, no solo para la detección oportuna del cáncer de próstata —el segundo más frecuente en varones a nivel mundial—, sino para identificar condiciones metabólicas, renales y hematológicas comunes a partir de los 40 años.

En las unidades de Cruz Verde Sur, Norte, Santa Lucía y Villa de Guadalupe se ofrecerá un paquete de 450 pesos, que incluye:

antígeno prostático, química sanguínea de 6 elementos, biometría hemática, hemoglobina glucosilada, examen general de orina, radiografía de tórax y consulta de medicina general.

En el Hospitalito estará disponible este mismo paquete y un segundo que incluye ultrasonido prostático (eco prostático) por 650 pesos.

Ochoa Plascencia explicó que el conjunto de exámenes permite detectar múltiples condiciones de salud: “Estos estudios nos ayudan a evaluar función renal, metabolismo, niveles de glucosa, ácido úrico, hemoglobina, plaquetas… Queremos que, si alguien acude por el antígeno prostático, aproveche para revisarse todo el espectro de problemas frecuentes en varones de más de 40 y 50 años”.

La atención del programa será de lunes a domingo de 7:00 a 10:00 horas, excepto en Cruz Verde Villa de Guadalupe, donde se brindará de lunes a viernes en el mismo horario.

Ubicaciones: