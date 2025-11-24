SIAPA repara socavón en la Avenida Ávila Camacho

El socavón está a un kilómetro de la Basílica de Zapopan

En la Avenida Ávila Camacho, Al cruce con la Calle Jacarandas, a un kilómetro de la Basílica de Zapopan, se formó un socavón que ya está siendo reparado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El organismo informó que debido a los trabajos de reparación, la circulación permanece cerrada, pero como parte de la estrategia de atención a las viviendas, comercios y planteles educativos, se habilitará el paso exclusivamente para tránsito local.

Así, aseguró el SIAPA, se facilitará la movilidad en la zona mientras continúan los trabajos de rehabilitación profunda, que según se estima, quedarán concluidos el jueves 27 de noviembre.

Se detalló que las labores de reparaciónincluyen la reposición de dos cajas y dos pozos de visita, la sustitución de la estructura dañada y la estabilización del terreno mediante rellenos y compactación.

El SIAPA enfatizó que la tubería del colector fue inspeccionada con cámara y se confirmó que se encuentra en condiciones operativas, por lo que no requerirá reemplazo.

Durante las labores de diagnóstico, personal técnico de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y SIAPA determinó que el origen de la afectación se encuentra en una antigua caja de mampostería —perteneciente a un pozo de visita del sistema de drenaje sanitario—, la cual presentó fracturas y daños estructurales tras años de operación.

“Estas fallas ocasionan filtraciones constantes al paso de los años, particularmente en temporada de lluvias, cuando el caudal de agua pluvial y drenaje sanitario se combinó y aumentó considerablemente”, señaló el organismo.

Debido a lo anterior, agregó el SIAPA se generó arrastre de materiales finos y se debilitó el subsuelo, provocando la socavación estimada de 50 metros y, finalmente, la fractura del concreto superficial.