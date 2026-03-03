Concluye con éxito el Festival de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos México

Con una intensa programación artística y formativa, concluyó con éxito el Festival de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos México, encuentro escénico que reunió a jóvenes creadoras y creadores de distintas ciudades del país y que tuvo como sede el Centro Cultural Constitución (CCC), en Zapopan.

Del 27 de febrero al 1 de marzo, el recinto albergó funciones teatrales, talleres especializados, paneles de intercambio y espacios de diálogo escénico, en una agenda que celebró la diversidad de miradas, lenguajes y temáticas que atraviesan a la juventud.

La programación incluyó montajes provenientes de Guadalajara, Zapopan, Morelia y Torreón, entre ellos ¿Estás muerto? El sur viaja en tren, El sueño del monstruo, RootBeer, Para: Miranda, Freak Show y Lobo Lobita. Cada propuesta ofreció perspectivas frescas y comprometidas, abordando temas sociales, identitarios y emocionales desde la sensibilidad adolescente.

Además de las presentaciones, el festival integró un programa formativo con talleres impartidos por figuras reconocidas de las artes escénicas como Lorena Ricaño, Gabriela Pescador y Luis Córdova. Las y los participantes exploraron herramientas como la bioenergética aplicada a la actuación, la animación de títeres y el desarrollo de una presencia escénica continua. También se realizó un diálogo con Flor Benítez, quien compartió reflexiones sobre su trayectoria profesional y la importancia de la disciplina y la sensibilidad artística en el proceso formativo.

El jurado estuvo conformado por Claudia Anguiano, Lucía Cortés, Gerardo Rodríguez y Erandi Rojas, quienes acompañaron a las y los jóvenes desde una perspectiva crítica y pedagógica, priorizando la retroalimentación y el crecimiento artístico por encima de la competencia.

Durante la inauguración, el director de Cultura Zapopan, Cristopher de Alba, subrayó la importancia de abrir los espacios institucionales a las nuevas generaciones y respaldar el teatro independiente como una vía para fortalecer la diversidad de voces y los procesos formativos que transforman vidas.

Esta primera edición en México del festival —nacido en Argentina— tuvo como sede a Zapopan y se caracterizó por ofrecer todas sus actividades de manera gratuita, reafirmando el compromiso con el acceso a la cultura, la formación artística y la creación de espacios seguros para la expresión juvenil.

