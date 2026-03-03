El Congreso tiene tres semanas para emitir decreto para el cambio de régimen de gobierno en Bolaños, Jalisco

A la reunión realizada en el Congreso, acudieron autoridades tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán.

Se realizó la primera mesa de diálogo de la Comisión Especial del Congreso para determinar el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños.

A la reunión acudieron diputados y diputadas locales, líderes de la comunidad wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán, consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y la delegada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Bianca América López.

El diputado de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, presidente de la Comisión Especial, precisó que el Congreso tiene que emitir el decreto de cambio de régimen en Bolaños, antes del 25 de marzo.

“Tendríamos nosotros un término de 25 días -que vencen el 25 de marzo del actual- para poder tener la publicación del decreto que disponga el cambio de régimen del método de partidos al proceso y sistema de usos y costumbres”, precisó De la Rosa.

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez, dijo que el organismo electoral está dispuesto a dar los pasos para que, en las votaciones locales de 2027, Bolaños tenga un sistema de elección basado en los usos y costumbres de la comunidad indígena wixaritari.

“Tenemos la más amplia voluntad institucional para contribuir a este proceso. Es una agenda que al Instituto Electoral le resulta de la mayor relevancia, ustedes habrán advertido que a lo largo de 3 o 4 años hemos incurrido en un trabajo muy serio y muy activo con las comunidades indígenas de nuestro estado”, expresó Paula Ramírez.

Por parte de la etnia, habló Óscar Ukeme Bautista Muñoz, quien dijo que en esta mesa de diálogo debió estar presente una representación de la comunidad mestiza de Bolaños y espera que así se haga en las siguientes reuniones.

“Somos un mismo pueblo, un mismo municipio y debemos de caminar juntos en este proceso democrático que está por iniciar, porque también es democracia es el México pluricultural que existe y en nuestro estado también reconocido. En este diálogo, me hubiera gustado que hubiera estado ellos también presentes, porque este proceso lo vamos a construir juntos, con ellos, aunque somos la mayoría de población del municipio, pero ellos también son parte fundamental de este proceso histórico que va a iniciar”, aseveró el comunero.

La delegada del INPI, Bianca América López, dijo que ese organismo le tocará realizar la consulta entre la etnia y la población mestiza. “Queremos que sea un diálogo con mucha paz, para evitar cualquier conflicto. Estamos aquí para dialogar”, dijo.

La diputada de MC, Verónica Jiménez, indicó que el proceso actual no es solo un cumplimiento legal, sino un ejercicio de construcción social que busca armonizar los sistemas de partidos políticos con los de usos y costumbres.

Dijo que es importante integrar a la comunidad mestiza en el diálogo, pues el éxito de esta reforma radica en que los beneficios alcancen a todos los habitantes de Bolaños.

Del total de habitantes, 60% pertenece a la etnia wixaritari y 40% son población mestiza.