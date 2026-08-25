Mía y Lía ¡Campeonas mundiales juveniles!

Mexicanas en acción. Mía y Lía ganan medalla de oro en su primera de tres pruebas olímpicas en las que competirán en Rijeka, Croacia. (Foto especial)

Eran las favoritas y lo confirmaron. Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato se llevaron la medalla de oro en la final de trampolín 3m sincronizados categoría 14-18 años en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados que se celebra en Rijeka, Croacia, confirmando una vez más su alto nivel competitivo.

Cabe mencionar que en esta final no participó ninguna pareja de China. La medalla de plata fue para el dueto de Rusia y el bronce para el de Canadá.

Mía y Lía de 15 años de edad se pusieron al frente de la clasificación desde su primera de cinco ejecuciones con una gran sincronía, y aunque se les complicó un poco en el segundo salto, recuperaron su nivel en el tercero. En el cuarto se colocaron en la segunda plaza, pero en el último recuperaron el primer lugar con un salto que los jueces lo calificaron con 69.30 unidades y con un total de 283.02 se llevaron la medalla de oro

Las mexicanas sacaron 24.39 unidades de diferencia a Viktoria Kazantseva y Trifonova, ambas de 18 años, (RUS) que se quedaron con el segundo sitio (258.63), y 26.10 puntos a Mackenzie-Mai de 17 años y a Van Houtte-Cachero de 18 (CAN) que subieron al podio de tercer lugar.

Para Mía y Lía es la segunda medalla de oro, tras la obtenida en el trampolín de 1m (prueba no olímpica), además Mía suma una más de plata que obtuvo en el equipo mixto 3m & 10m el lunes.

A las gemelas les faltan dos pruebas

Ambas clavadistas todavía pueden seguir agrandando su historia en el Campeonato Mundial en Rijeka, cuando compitan en otras de las pruebas olímpicas: plataforma individual de 10m mañana, y el trampolín de 3m individual, el jueves 27 de agosto, en el penúltimo día de competencias.

En la misma jornada Carlos Uriel Solórzano finalizó en el cuarto lugar de trampolín 1m, categoría 16-18 años, con 281.90 puntos. Su compatriota José Luis Ruelas Rodríguez concluyó en la séptima posición, con 255.60 unidades.

Hasta el momento, México suma seis medallas en Rijeka 2026: dos oros, tres platas y un bronce, para ubicarse segundo en el tablero de medallas.

Este miércoles se verá en acción a los mexicanos Miguel Sánchez e Ian Caleb Nava en el trampolín de 3m, categoría 14-15 años y a Mía y Lía en la plataforma individual de 10m.