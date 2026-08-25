Canadá se suma a la alerta de EU y pide precaución a sus ciudadanos en Mexicali

Canadá se suma a alerta de Estados Unidos para Mexicali

La alerta que Estados Unidos emitió para Mexicali, Baja California, llegó este martes a Canadá. El gobierno canadiense pidió a sus ciudadanos que se encuentren en la capital bajacaliforniana extremar precauciones y mantenerse alejados de edificios gubernamentales ante la posibilidad de que ocurra algún incidente.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, las autoridades canadienses retomaron la recomendación estadounidense de evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de que se registre algún incidente. La advertencia fue acompañada por un enlace a las recomendaciones de viaje de Canadá para México.

Alerta

La advertencia de Estados Unidos fue difundida durante la noche del 24 de agosto. El Consulado estadounidense en Tijuana informó que suspendería todas sus actividades en Mexicali durante este 25 de agosto y recomendó a sus ciudadanos mantenerse alejados de edificios gubernamentales.

La misión diplomática señaló que la decisión obedecía a información sobre una amenaza, aunque hasta el momento no se ha precisado públicamente cuál sería su naturaleza ni de dónde provendría.

Canadá replicó la información estadounidense en sus recomendaciones de viaje, sin agregar una postura propia sobre el posible riesgo. Su llamado se concentró en las personas que actualmente se encuentran en Mexicali, a quienes pidió tomar precauciones ante un eventual incidente.

México descarta un riesgo inminente

Mientras las advertencias de ambos gobiernos circularon este martes, el Gabinete de Seguridad de México señaló que las autoridades nacionales no cuentan con elementos que confirmen un peligro específico para la población.

“Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”, señaló el organismo en un comunicado.

De esta manera, la alerta permanece como una medida preventiva emitida por Estados Unidos y retomada por Canadá, mientras las autoridades mexicanas sostienen que no se ha identificado hasta ahora una amenaza concreta e inminente para los habitantes de Mexicali.