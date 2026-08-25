Inauguran Festival Cultural de Pueblos Originarios en Plaza Universidad

Autoridades municipales y estatales inauguraron este martes el Festival Cultural de Pueblos Originarios en Plaza Universidad, en el marco de las actividades relacionadas con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto.

El encuentro reúne a más de una treintena de vendedores pertenecientes a siete culturas indígenas, quienes ofrecen a la ciudadanía artesanías, alimentos y otros productos representativos de sus comunidades, además de compartir sus tradiciones y conocimientos.

Durante la inauguración, la regidora Luz María Alatorre Maldonado, presidenta de la Comisión de Igualdad, Derechos Humanos y de la Diversidad, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Vero Delgadillo, destacó la importancia de generar espacios para visibilizar la cultura de los pueblos originarios, particularmente el trabajo realizado por las mujeres indígenas.

“Guadalajara hoy abre este espacio principalmente para visibilizar la cultura; es un evento donde expongamos las artesanías, es un derecho, porque Guadalajara abre un espacio permanente para los pueblos originarios”, señaló.

La regidora aseguró que la actual administración continuará impulsando acciones en beneficio de las comunidades indígenas de Guadalajara y reconoció el trabajo realizado por la Dirección de Pueblos Originarios del municipio.

Por su parte, Camerino Sánchez, director de la Comisión Estatal Indígena, resaltó la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a Jalisco y señaló que este tipo de actividades permiten acercar a la población a las expresiones culturales de los pueblos originarios.

El funcionario invitó a la ciudadanía a conocer y valorar la artesanía, gastronomía y lenguas maternas de estas comunidades.

En tanto, Diana Montoya Eligio, directora de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara, refrendó el compromiso de la dependencia para continuar trabajando con los distintos grupos indígenas y desarrollar actividades en su beneficio.

Durante el acto, Juana Facundo, representante de los pueblos originarios, agradeció a las autoridades por brindar este espacio para que las comunidades puedan mostrar sus piezas y compartir su cultura con la ciudadanía.

El festival busca funcionar como un punto de encuentro, reconocimiento y celebración de las tradiciones, saberes, expresiones artísticas y riqueza cultural de los pueblos originarios.

En la inauguración también estuvo presente Carlos González, director de Cultura Municipal.