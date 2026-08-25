El Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ) inició el ciclo escolar 2026-2027 en sus 16 unidades académicas distribuidas en distintas regiones del estado, con una oferta educativa renovada y enfocada en sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico y productivo de Jalisco.

Tecnológico Superior de Jalisco inicia ciclo escolar con nuevas carreras (Cortesía)

Como parte de esta actualización, el TSJ puso en marcha la Ingeniería en Logística, la Ingeniería en Semiconductores y la Maestría en Inteligencia Artificial, programas orientados a las nuevas necesidades del mercado laboral y a los retos que plantea una economía basada en el conocimiento.

Actualmente, la institución cuenta con 29 programas educativos, de los cuales 20 corresponden a ingenierías, cinco a licenciaturas y cuatro a maestrías.

Durante el arranque del ciclo en la Unidad Académica de San Juan de los Lagos, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, destacó la importancia de fortalecer las instituciones públicas de educación superior para formar profesionistas con las competencias que demanda el sector laboral.

La funcionaria señaló que la formación tecnológica permitirá a las y los jóvenes desarrollar habilidades que faciliten su incorporación al mercado laboral y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de sus comunidades.

Por su parte, la directora general del Tecnológico Superior de Jalisco, Gloria Luz Rodríguez Gil, encabezó las actividades de bienvenida en la Unidad Académica de La Huerta. De manera simultánea, directivos y coordinadores recibieron a las comunidades estudiantiles en las diferentes sedes.

Durante la jornada también se resaltó el papel del TSJ como una alternativa de educación superior pública vinculada con las necesidades del sector productivo y con las oportunidades que genera la transformación tecnológica.

La institución señaló que sus programas buscan fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas, operativas e investigativas de las y los estudiantes, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral y contribuir al desarrollo de las regiones donde viven.

Como parte de las actividades de inicio de ciclo, se entregaron reconocimientos a estudiantes, docentes y personal administrativo por su excelencia académica, esfuerzo y desempeño.

El Tecnológico Superior de Jalisco cuenta con unidades académicas en Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, Tamazula, Tequila, Zapopan, Zapotlanejo, San Juan de los Lagos, Tepatitlán y Tomatlán.