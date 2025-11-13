Reitera Gobierno de Jalisco respaldo total al sector de la construcción y a la visión de desarrollo de la CMIC Jalisco

El Gobierno del Estado refrendó su compromiso con el sector de la construcción y con la visión de desarrollo que impulsa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco (CMIC Jalisco), durante la ceremonia de entrega del Galardón al Industrial CMIC Jalisco 2025, otorgado a Fernando Acosta Martínez, de Grupo CYTEC.

El reconocimiento fue entregado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó la trayectoria empresarial, la responsabilidad social y la contribución de Acosta Martínez al impulso de la economía local y al bienestar de sus colaboradores.

“El desarrollo de Jalisco pasa precisamente por la infraestructura, por la inversión, por la construcción. Quiero fijar este gran compromiso que tenemos con Jalisco y que debemos de trabajar conjuntamente”, afirmó Lemus Navarro durante su intervención.

El mandatario reiteró el respaldo total de su administración al sector constructor, al que consideró un pilar fundamental del crecimiento y desarrollo económico del estado. Además, aseguró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, y con Juan Manuel Chávez Ochoa, presidente de la CMIC Jalisco, para hacer frente a los retos económicos y de infraestructura que enfrenta la entidad.

“Estamos ciertos de que mantener una lógica distinta a la que se observa a nivel nacional, destinando presupuestos al desarrollo a través de la inversión en infraestructura, nos permitirá sacar adelante a Jalisco”, añadió el gobernador.

Durante el acto, tanto Méndez Jaled como Chávez Ochoa reconocieron el apoyo del Gobierno estatal y su modelo de crecimiento económico, destacando la apertura al diálogo y la colaboración con la iniciativa privada.

Asimismo, se recordó el convenio “2 al millar”, firmado en agosto entre el Gobierno de Jalisco y la CMIC, el cual busca destinar una parte de los recursos de obra pública a la capacitación y profesionalización del sector constructor, con el fin de elevar la calidad de ejecución y fortalecer la competitividad del gremio.

A la ceremonia asistieron autoridades estatales, federales y municipales, así como empresarios, agremiados de la CMIC e invitados especiales, quienes reconocieron la labor de Fernando Acosta Martínez como ejemplo de liderazgo empresarial y compromiso con el desarrollo de Jalisco.