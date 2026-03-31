Tlajomulco refuerza estrategia contra incendios con brigadas comunitarias

La Fiscalía Ambiental de Tlajomulco encabeza la estrategia integral de prevención de incendios forestales y urbanos 2026, la cual contempla la participación de brigadas comunitarias como eje central para la vigilancia y atención temprana durante la temporada de estiaje.

El plan se desarrolla en coordinación con instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como dependencias estatales y municipales, bajo un esquema de corresponsabilidad con la ciudadanía.

Estas brigadas forman parte del operativo “Manejo del Fuego 2026”, implementado por el Gobierno de Tlajomulco a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que incluye monitoreo permanente, recorridos preventivos y respuesta ante incendios, principalmente en zonas prioritarias como el Bosque La Primavera y Cerro Viejo.

“Esta es una campaña estratégica, tanto de comunicación como de acción en territorio, para sensibilizar a la ciudadanía y establecer restricciones de acceso a nuestras principales áreas naturales protegidas, que son dos de los pulmones más importantes de Jalisco: Cerro Viejo y el Bosque La Primavera”, señaló la fiscal ambiental, Verónica Mariana Delgado Carrillo.

Como parte de la estrategia, operan ocho campamentos de control que permiten reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta. Además, se desarrollan talleres de educación ambiental dirigidos a niñas, niños y jóvenes para fomentar la prevención.

El municipio informó que cuenta con 124 oficiales, entre ellos una brigada forestal de 19 elementos y 24 unidades operativas. Durante el periodo crítico, del 1 de marzo al 31 de mayo, se intensifican los horarios de vigilancia.

Asimismo, se implementa el operativo “Vacaciones en paz sin fuego”, vigente del 28 de marzo al 12 de abril, que contempla restricciones de acceso a áreas naturales protegidas para disminuir riesgos durante el periodo vacacional.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar prácticas que puedan detonar incendios, como encender fogatas, quemar basura o arrojar colillas de cigarro, y a sumarse a las acciones de prevención.

Finalmente, el gobierno municipal advirtió que se aplicarán sanciones a quienes provoquen incendios, con multas de hasta 100 mil UMAs, además de las acciones legales correspondientes.