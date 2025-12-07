Colaborará Richard Gere con el Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG

La visita de Richard Gere a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) derivó en un encuentro con la labor científica y social que impulsa la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través del Museo de Ciencias Ambientales (MCA).

El actor Richard Gere conoció las instalaciones y proyectos del Museo de Ciencias Ambientales (MCA)

El actor y cineasta estadounidense recorrió el pasado viernes 5 de diciembre varias instalaciones del Centro Cultural Universitario (CCU) y sostuvo una reunión de trabajo con autoridades universitarias, donde conoció a detalle los proyectos que vinculan medio ambiente, comunidades y desarrollo sostenible.

Durante la visita, el Director del MCA, doctor Eduardo Santana Castellón, y la Subdirectora, maestra Gabriela Vaca Medina, presentaron al actor las iniciativas que el museo ha desarrollado en torno al estudio de los paisajes del Occidente de México y su relación con las ciudades. Santana destacó que el museo busca generar información científica para mejorar la calidad de vida en la región y contribuir al rescate de ecosistemas, con un modelo inspirado en colaboraciones como la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

Entre los proyectos compartidos sobresalió la colaboración con instituciones como CentroGeo y la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, con quienes se han establecido parcelas experimentales para estudiar procesos de descomposición en el marco de búsquedas forenses. Esta investigación derivó en el libro “Interpretando la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, de 700 páginas, que muestra cómo las ciencias ambientales se aplican en la búsqueda de personas desaparecidas.

También se presentaron proyectos audiovisuales y culturales vinculados al MCA, como la evolución del Premio de Cine Socioambiental —que desde hace 17 años difunde documentales sobre justicia ambiental—, el Premio José Emilio Pacheco Ciudad y Naturaleza, y el podcast Crónicas del Antropoceno. Además, estudiantes del Departamento de Imagen y Sonido del CUAAD expusieron sus colaboraciones con el museo mediante producciones cinematográficas sobre temáticas socioambientales en zonas urbanas y rurales de Jalisco.

Tras conocer la amplitud del trabajo universitario, Gere expresó su interés en colaborar y destacó las coincidencias con su Programa Sierra-Mar, dedicado a la conservación de ecosistemas de montaña y mar. “Estoy impresionado y asombrado por lo que hacen aquí. Lo que hacen es muy puro, increíble y muy inspirador”, dijo. Añadió que su fundación contempla alianzas con la UdeG: “Considero que es una forma en la que podemos trabajar juntos para hacer cosas adicionales”.

La visita del actor abre la puerta a nuevas colaboraciones entre la UdeG y Richard Gere en proyectos de conservación ambiental, educación y participación comunitaria, fortaleciendo el vínculo entre la ciencia, la cultura y las acciones globales a favor del planeta.