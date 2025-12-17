La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) impulsará el autoconsumo de energía eléctrica en las pequeñas y medianas empresas, así como en el sector industrial de Jalisco, a partir de la entrada en vigor de las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las cuales abren nuevas oportunidades para fortalecer el abasto energético y la competitividad productiva del estado.

Impulsa SEDES el autoconsumo energético en PYMES e industria de Jalisco (Cortesía)

De acuerdo con la dependencia estatal, el nuevo marco regulatorio representa una herramienta estratégica para reducir el déficit eléctrico en Jalisco y mejorar las condiciones de desarrollo de los sectores productivos, particularmente de la industria mediana, que concentra 45.3 por ciento del consumo eléctrico en la entidad.

El autoconsumo energético permite que empresas, negocios e industrias generen su propia energía, lo que se traduce en reducción de costos operativos, mayor certidumbre en el suministro eléctrico y mejores condiciones para la atracción de inversión y generación de empleo en el estado.

En el ámbito industrial, las nuevas disposiciones facilitan el desarrollo de proyectos de autoconsumo interconectado, con esquemas que permiten abastecer a uno o varios usuarios dentro de una misma red particular, fortaleciendo la eficiencia energética y la planeación productiva.

Además, el marco normativo contempla procedimientos simplificados y permisos exprés para proyectos con capacidades que van de 0.7 a 20 megawatts, lo que reduce tiempos administrativos y genera mayor confianza para la inversión productiva en Jalisco.

SEDES también destacó el impulso a micro-redes comunitarias y pequeños sistemas eléctricos de hasta 5 megawatts, orientados a comunidades rurales, agrarias o con infraestructura limitada. Estos esquemas permiten la conformación de cooperativas energéticas, donde la gestión y los beneficios de la energía permanecen en las propias comunidades, detonando proyectos productivos locales y fortaleciendo el arraigo territorial.

La generación en sitio contribuye, además, a disminuir la presión sobre la red eléctrica, mejorar la confiabilidad del suministro y fomentar el uso de energías limpias, alineando el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad y seguridad energética.

Con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable refrenda su compromiso de promover el autoconsumo energético como un eje clave para el crecimiento económico, la competitividad y el liderazgo de Jalisco en generación energética en sitio.