Gobierno de Jalisco impulsa inversiones energéticas con respaldo federal

Con el objetivo de consolidar a Jalisco como un motor de la economía nacional, el gobernador Pablo Lemus Navarro sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Luz Elena González Escobar, en la Ciudad de México, donde se alcanzaron acuerdos clave para concretar inversiones en materia energética durante los próximos años del sexenio.

El mandatario estatal informó que los acuerdos están enfocados principalmente en el desarrollo de proyectos de energías sustentables, los cuales permitirán fortalecer la infraestructura energética del estado y garantizar el suministro necesario para la llegada de nuevas empresas, especialmente en sectores estratégicos como semiconductores y centros de datos.

Lemus Navarro destacó que el fortalecimiento de la capacidad energética es un factor determinante para atraer inversiones de alto valor agregado, impulsar la innovación y generar empleos en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento.

En el encuentro participaron Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco; así como funcionarios de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, quienes coincidieron en la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar el desarrollo energético sostenible.

El Gobierno de Jalisco reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con la Federación para crear las condiciones que permitan atraer inversiones, fortalecer la competitividad del estado y posicionarlo como un referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico.