Firman convenio para fortalecer la vinculación laboral en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer las acciones de vinculación laboral y mejorar la atención a personas buscadoras de empleo, el Gobierno del Estado de Jalisco formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría General de Gobierno, la Dirección General de las Unidades Regionales de Servicios Estatales (UNIRSE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Jalisco (STPS).

A través de este acuerdo interinstitucional, se acercarán a la ciudadanía diversos servicios orientados a facilitar el acceso al empleo, como ferias de empleo, programas de movilidad laboral, orientación y asesoría personalizada, registro de personas buscadoras de trabajo y vacantes disponibles, así como opciones de trabajos temporales en el extranjero. Además, se impartirán talleres para la elaboración de currículum vitae y preparación para entrevistas laborales.

Las acciones derivadas del convenio permitirán la actualización y el fortalecimiento de los servicios en la región Costa Sierra Occidental, con cabecera en Puerto Vallarta, así como en la región Altos Norte, con sede en Lagos de Moreno. De igual manera, se ampliará la cobertura en las regiones Ciénega, con cabecera en Ocotlán, y Sur, con sede en Zapotlán el Grande, lo que permitirá duplicar la presencia de la Secretaría del Trabajo al interior del estado.

La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027, consolidando un esfuerzo sostenido para impulsar la empleabilidad y el desarrollo regional. En la firma del acuerdo estuvieron presentes Salvador Zamora Zamora, secretario General de Gobierno; Ricardo Barbosa Ascensio, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Allaen Matthew Cisneros Rodríguez, director general de las Unidades Regionales de Servicios Estatales (UNIRSE).

Con esta coordinación interinstitucional, el Gobierno de Jalisco busca generar más y mejores oportunidades de empleo, al tiempo que fortalece el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, acercando servicios clave a la población y promoviendo la inclusión laboral.