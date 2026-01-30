Jalisco se alista para hacer historia con la Serie del Caribe de Beisbol 2026

Jalisco volverá a colocarse en el centro del deporte internacional con la realización de la 68ª edición de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano. Se trata del evento más importante del beisbol profesional en la región y será la segunda ocasión que el estado funja como sede, luego de la edición celebrada en 2018.

Jalisco es sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026 (ALICIA REYES)

Debido a la declinación de la Liga de Venezuela, México participará con dos equipos: México Rojo, encabezado por los Charros de Jalisco, y México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán. Ambos conjuntos buscarán el campeonato frente a selecciones de Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que albergar la Serie del Caribe representa una oportunidad histórica para el estado, al permitir que la población disfrute de un evento de primer nivel y, al mismo tiempo, fortalecer la promoción de Jalisco en los ámbitos deportivo, turístico y económico. Añadió que este torneo impulsará a la entidad como la capital latinoamericana del beisbol.

Lemus subrayó además el crecimiento que tendrá este deporte en la entidad en los próximos años, impulsado por el impacto de los Charros de Jalisco, e invitó a la ciudadanía a “ponerse el jersey del beisbol” y vivir una fiesta deportiva con ambiente familiar y festivo que genere grandes emociones.

Jalisco es sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026 (MARTE C MERLOS @martec)

Por su parte, Luis Alberto González González, Director del Club de Beisbol Charros de Jalisco y del Comité Organizador, aseguró que el Estadio Panamericano está listo para recibir a la afición y a los equipos participantes. Anunció que la inauguración se realizará el domingo 1 de febrero por la tarde, con una ceremonia especial al estilo de las grandes celebraciones mexicanas.

José Luis González Íñigo, Presidente del Consejo de Administración del club, resaltó la capacidad organizativa de Jalisco para concretar en tiempo récord un evento de esta magnitud. Informó que en 2027 se realizará una inversión de 500 millones de pesos para ampliar la capacidad del estadio a 20 mil espectadores y mejorar su infraestructura, con miras a futuros eventos de mayor alcance.

Jalisco es sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026 (ALICIA REYES)

El Presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar Cornejo, calificó la Serie del Caribe 2026 como un torneo inolvidable, al contar con dos equipos mexicanos fortalecidos y competitivos, capaces de representar al país con solidez y aspirar al campeonato.

Organizada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, la Serie del Caribe eligió a Guadalajara por su infraestructura aeroportuaria, hotelera y logística.

El calendario marca el debut de México Verde ante Puerto Rico el 1 de febrero a las 13:00 horas, mientras que el partido inaugural será entre República Dominicana y México Rojo a las 19:30 horas; la gran final se disputará el 7 de febrero a las 19:00 horas, cerrando una semana que consolidará a Jalisco como referente del deporte internacional.

Jalisco es sede de la Serie del Caribe de Beisbol 2026 (MARTE C MERLOS @martec)

DATO

● Las ligas afiliadas a la Serie del Caribe son la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Profesional de Beisbol de Panamá, Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Liga de Beisbol Roberto Clemente, de Puerto Rico, y la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana.