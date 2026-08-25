SIAPA e Industriales Jalisco acuerdan regularizar adeudos de empresas

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y Industriales Jalisco acordaron fortalecer la coordinación para revisar y regularizar los adeudos que mantienen empresas del sector con el organismo operador.

SIAPA (Cortesía)

Durante una conferencia de prensa conjunta, el director general del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, y el presidente de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, señalaron que el acuerdo busca facilitar la regularización de cuentas mediante el diálogo y la corresponsabilidad.

Como parte de esta estrategia, se habilitará una Ventanilla Especial de Atención para las y los agremiados de Industriales Jalisco, donde podrán recibir seguimiento personalizado de sus cuentas, aclarar dudas sobre adeudos y conocer las alternativas disponibles para ponerse al corriente.

El espacio también permitirá facilitar la celebración de convenios de pago, de acuerdo con las campañas de descuentos vigentes.

Jáuregui Castañeda explicó que la intención es brindar certeza administrativa en los procesos y fortalecer las finanzas del SIAPA para continuar con las inversiones destinadas a mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.

El director del organismo aclaró que el acuerdo no representa excepciones ni trato preferencial para el sector industrial, sino un mecanismo de coordinación para que cada cuenta sea atendida de manera individual y bajo las mismas disposiciones que cualquier proceso de regularización.

Por su parte, Lancaster-Jones reconoció que la industria tiene una responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y señaló que alrededor del 0.2 por ciento de las deudas con el SIAPA proviene de la industria, aunque en términos monetarios el monto supera los 400 millones de pesos.

“Tenemos que ser corresponsables de pagar lo que debemos de pagar, pagar a tiempo y pagar todo”, afirmó el dirigente empresarial.

Añadió que el problema del agua en la ciudad no corresponde únicamente al SIAPA, sino que requiere la participación de distintos sectores, por lo que Industriales Jalisco decidió trabajar en la regularización de las obligaciones de sus agremiados.

El SIAPA señaló que la recuperación de cartera vencida forma parte de una estrategia permanente para fortalecer su capacidad financiera, de manera que los recursos recuperados puedan destinarse al mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura y los servicios de agua potable y saneamiento.

El organismo también destacó los acuerdos alcanzados previamente con Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, así como con dependencias del Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, para atender obligaciones pendientes.

Finalmente, informó que mantiene gestiones con representantes de otros sectores productivos, entre ellos el hotelero y restaurantero, cuyos avances serán dados a conocer próximamente.