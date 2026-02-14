Investigaciones aeroespaciales y proyectos del Norte de México llegarán a UdeG

. Firman acuerdo.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) formalizaron este viernes un acuerdo marco interinstitucional de cooperación que permitirá compartir proyectos de investigación, creación cultural y vinculación académica entre ambas comunidades universitarias.

La firma se realizó en la Sala José Clemente Orozco del edificio de Rectoría General de la UdeG, encabezada por la Rectora General, maestra Karla Planter Pérez, y el Rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos. Con este convenio, temas como la investigación aeroespacial y la transferencia en semiconductores, desarrollados en el Norte del país, podrán llegar a Jalisco y vincularse con proyectos estratégicos de la UdeG.

Planter Pérez destacó la relevancia de la ingeniería aeroespacial para el crecimiento del aeropuerto de Guadalajara y la llegada de nuevos destinos internacionales. Rivera Campos, por su parte, subrayó que la colaboración también abarcará el ámbito cultural, con la posibilidad de que documentales sobre migración y acceso al agua producidos en Chihuahua se integren a la Muestra de Cine Socioambiental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El acuerdo abre la puerta a proyectos conjuntos en cursos, estancias, pasantías, movilidad estudiantil y docente, además de iniciativas en áreas como enfermería, migración y encuentros deportivos. Rivera Campos solicitó además asesoría en ingeniería de sonido por parte de especialistas de la UdeG, quienes operan foros de excelencia como el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Auditorio Telmex.

El Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, resaltó la importancia de esta alianza con una de las instituciones educativas más relevantes del Norte de México. Como muestra de agradecimiento, la UACH entregó a la Rectora General un libro conmemorativo sobre el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, mientras que Planter Pérez obsequió esculturas de león realizadas por el artista Álvaro Cuevas de Alba.(Con información de la UdeG)