Negar a desaparecidos, solo condena a México a repetir crímenes de lesa humanidad: Colectivos

Víctimas de las desapariciones forzadas piden ayuda al mundo, ante la incompetencia de las autoridades nacionales. (EFE)

En medio del rechazo y molestia del gobierno mexicano luego el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pidiera a la Asamblea General revisar de manera urgente esta situación en nuestro país, más de 40 colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum asumir la responsabilidad del Estado en esta crisis y advirtieron que mientras se continúe negando a las y los desaparecidos se condenará a México a que estos delitos de lesa humanidad se repitan.

“La historia nos ha demostrado que, mientras el Estado Mexicano continúe negando a las y los Desaparecidos, y continúe perpetuando la simulación a través de sus instituciones y reformas, nos estará condenando a todas y todos los mexicanos a que estos delitos de lesa humanidad se sigan repitiendo, y a las víctimas, nos seguirá condenando a continuar transitando en un camino de tortura”, advirtieron

Los colectivos sostuvieron que sus seres queridos desaparecidos “son muestra de que en México sí existen las Desapariciones Forzadas, aunque el Estado Mexicano lo siga negando” por lo cual expresaron su preocupación ante la postura del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“Nos preocupa que su respuesta no haya cambiado, la negación del crimen sigue siendo su política, pero ahora también niegan la ayuda internacional”, fustigaron

“ALTISIMO COSTO” PARA MEXICO

La organización Tejiendo redes Infancias-- una de las firmantes— reconoció que para el Estado mexicano esta decisión de la ONU no es vinculante, “pero tiene un altísimo costo político y de reputación internacional”.

Explicó que México deberá presentarse ante la Asamblea General y explicar por qué no acepta la activación del artículo 34 para que la Asamblea General de la ONU discuta de forma urgente la situación de las desapariciones en México, lo que llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a descalificar esta resolución al calificarla de “parcial tendenciosa”.

El pasado jueves, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) pidió a la Asamblea General que discuta de forma urgente la situación de las desapariciones en México, lo que desató la molestia del Gobierno de la presidenta Sheinbaum quien rechazó esta resolución tras calificarla de “parcial y sesgada”.

En un posicionamiento, las organizaciones entre las que destacan colectivos de madres buscadoras, como “Hasta Encontrarles”, “Buscando a Nuestras y Nuestros Desaparecidos”, entre decenas más, recordaron al Estado mexicano “que el diálogo es la única opción para avanzar en este tipo de procesos” y demandaron a la presidenta Sheinbaum convoque a todas las familias de personas desaparecidas para conocer la tragedia en que viven , aceptar las conclusiones del Comité y diseñar una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda.

Recordaron que desde el 2010 ya pedían al Estado mexicano las políticas públicas y la atención al cese a las desapariciones en el país, sin embargo, ninguno de los tres órdenes de gobierno tomó la responsabilidad.

“El resultado actualmente es la crisis de más de 130 mil víctimas de desapariciones.”, advirtieron }

Las organizaciones recordaron que desde esos años decidieron tocar todas las puertas nacionales e internacionales posibles para que les ayudaran a buscar a sus seres queridos.

“Nuestra denuncia no es de ahora, ha sido una denuncia en todos los gobiernos y de todos los partidos políticos. Llegar a la Asamblea General es una logro de miles de familias, representa el clamor que llevamos años gritando ante el mundo”, establecieron