Más de 350 rescatistas trabajan para localizar a tres mineros atrapados en mina Santa Fe

Trabajos de rescate Mina Santa Fe (Especial)

Elementos de distintas corporaciones, que suman 353, ya participan en las labores de estabilización y rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde tres mineros permanecen atrapados.

De acuerdo con el Puesto de Comando Unificado, los trabajos en este momento se enfocan en controlar los niveles de agua al interior del sitio y asegurar las condiciones necesarias para que las brigadas puedan ingresar sin riesgos.

Como parte de estas acciones, se puso en operación una bomba de 25 caballos de fuerza en la denominada “zona cero”, la cual comenzó a funcionar la noche del lunes tras completar su instalación eléctrica. Desde entonces, el nivel del agua ha disminuido aproximadamente dos metros, lo que equivale al desalojo de cerca de 12 mil 600 litros.

Avances en las labores de rescate

Las autoridades informaron que la perforación de un barreno alcanza ya los 79 metros lineales, mientras que continúa el análisis técnico para el retiro de material en el contrapozo 81, labores que se realizan sin interferir con el bombeo.

Los más de 350 elementos han trabajado de manera ininterrumpida durante más de 255 horas en la búsqueda de los mineros.

En el operativo participan dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, así como autoridades estatales, brigadas especializadas de rescate y personal de la empresa operadora de la mina.

Trabajos de rescate Mina Santa Fe (Especial)

Atención a familiares y continuidad de trabajos

Como parte del protocolo, las autoridades mantienen reuniones constantes con los familiares de los trabajadores atrapados, a quienes se les informa sobre el avance de las acciones de búsqueda.

Por su parte el Puesto de Comando Unificado reiteró que las labores continuarán de manera permanente hasta lograr la localización de los mineros, priorizando en todo momento la seguridad de los rescatistas.