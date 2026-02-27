Estudiantes de Producción Audiovisual ganan rally cinematográfico

, El evento se realizó en la CINETECA.

Alumnos de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) obtuvieron el primer lugar en la categoría de rally universitario del programa “De la idea a la pantalla”, organizado por el Gobierno de Zapopan.

El equipo, integrado por Héctor Ruiz Aldana, Jessica Gómez de Zamacona, Emilio Villegas Duarte, Juan Manuel Ávalos Tovar, Ángel Estrada y Vruno Candelas, estudiante de octavo semestre, se distinguió con el cortometraje “El Fuerte de los Sueños”, una historia que aborda la infancia y el hogar desde la imaginación y la convivencia familiar.

Una experiencia formativa y profesional

El rally universitario incluyó una etapa de capacitación en guion, iluminación, audio y posproducción, seguida de 48 horas de rodaje continuo y un periodo de edición. Los proyectos fueron evaluados por especialistas en cine, lo que permitió a los estudiantes vivir una dinámica cercana a la industria audiovisual.

“El Fuerte de los Sueños”: la infancia como refugio

La narrativa ganadora retrata la relación entre un padre y su hija a través de sombras, luces y relatos fantásticos que ayudan a la pequeña Lía a superar el miedo a la oscuridad. Inspirados en los fuertes de almohadas y sábanas, símbolo universal de la niñez, los jóvenes cineastas plasmaron la importancia de la imaginación como vínculo familiar.

“Queríamos reflejar cómo la convivencia fortalece los lazos desde edades tempranas”, explicó Jessica Gómez de Zamacona.

. .

Reconocimiento y proyección

El triunfo les otorgó el préstamo de equipo profesional para futuras producciones, así como la proyección de su cortometraje en el Festival de Cine de Tequila 2026 y en el Festival de Cine con Valores de la UNIVA, además de difusión en los canales oficiales del Gobierno de Zapopan.

Impulso a las industrias creativas

La clausura de los talleres de cine en la Cineteca reunió proyectos en stop motion para infancias, cine documental y rally universitario, consolidando un espacio para el talento joven.

Más allá de los premios, la jornada confirmó que el cine universitario no solo forma profesionales, sino narradores capaces de transformar ideas en emociones y proyectarse hacia la industria audiovisual con paso firme.