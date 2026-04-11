La alimentación y los hábitos cotidianos, claves para la salud de las manos

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Especialistas recomiendan mantener la piel hidratada, evitar ejercicios bruscos y cuidar la alimentación para conservar unas manos fuertes y saludables.

Las manos son una extensión vital del cuerpo humano y su correcto funcionamiento depende tanto de los hábitos cotidianos como de la alimentación, advierte el doctor Sergio Sánchez Enríquez, cirujano ortopedista y director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de los Altos (CUAltos).

El especialista explicó que las enfermedades de las manos pueden tener origen traumático —como fracturas o esguinces— o derivarse de hábitos que lesionan las articulaciones, como el síndrome del túnel carpiano o la enfermedad de De Quervain, cada vez más comunes por el uso prolongado de computadoras y celulares sin ergonomía adecuada.

Prevención y cuidado diario

Sánchez Enríquez destacó que la prevención comienza con ejercicios suaves como cerrar y abrir el puño, flexionar los dedos o usar ligas para fortalecer los músculos. También recomendó evitar “tronarse los dedos”, ya que esta práctica puede generar fricción entre estructuras y provocar inflamación.

. Fotos: Luis Manuel Sosa Gutiérrez.

Alimentación y hábitos saludables

La salud de las manos también depende de la dieta. El especialista aconsejó reducir el consumo de azúcares y proteínas en exceso, que pueden causar inflamación, y optar por alimentos ricos en Omega 3, vitaminas D y K, presentes en pescados grasos, vegetales de hoja verde y lácteos bajos en grasa.

Asimismo, sugirió mantener la piel humectada para evitar grietas que faciliten infecciones, y advirtió que el tabaquismo acelera el envejecimiento de tejidos y debilita las estructuras óseas.

Atención especializada

En caso de lesiones, el experto recomendó acudir a un cirujano ortopedista especializado en mano y muñeca, quien podrá determinar el tratamiento adecuado. “Hay casos que puede resolver el ortopedista general y otros que requieren la atención de un especialista en cirugía de mano”, puntualizó.(Con información de la UdeG)