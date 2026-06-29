ITESO aborda retos del financiamiento para investigación y posgrado

. Luis Marrufo, director general académico del ITESO. (Zyan Andre)

La obtención de recursos para la investigación se ha convertido en una labor cada vez más compleja, debido a cambios en la normativa de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la reducción de fuentes de financiamiento y la creciente competencia por los fondos disponibles.

En la inauguración del Encuentro de la Investigación y el Posgrado 2026, la directora de Investigación y Posgrado del ITESO, Ana María Vázquez, afirmó que el financiamiento de estas actividades es un “proceso latente y a veces roto”, y destacó el reto que enfrentan universidades y programas para sostener la generación de conocimiento.

El encuentro, bajo el tema “Financiar el futuro: la cultura de procuración de fondos para fortalecer el ecosistema académico”, reunió a académicos, estudiantes y autoridades universitarias para dialogar sobre estrategias que permitan impulsar y mantener las investigaciones.

Luis Marrufo, director general académico del ITESO, advirtió que depender de colegiaturas y recursos directos genera una presión que puede comprometer el rigor académico y limitar el alcance social de los proyectos. Por ello, consideró necesario construir estrategias que amplíen las posibilidades de desarrollo.

. . (Zyan Andre)

En la conferencia inaugural, Sofía Collignon, directora del Mile End Institute de la Queen Mary University of London, señaló que es indispensable pasar de la investigación individual a una investigación sostenible y sistémica. Expuso que la solvencia económica no es el único desafío, pues las tareas de docencia, gestión y búsqueda de recursos fragmentan los esfuerzos de los académicos.

Collignon compartió estrategias como la creación de equipos multidisciplinarios, alianzas de largo plazo, mentoría entre investigadores, revisión colectiva de propuestas y estructuras de apoyo que permitan concentrarse en la investigación.

El rector del ITESO, Alexander Zatyrka, SJ, afirmó que la profesionalización en la procuración de fondos no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar que la institución cumpla con su misión de ampliar las fronteras del conocimiento. “La ciencia y la investigación son manifestaciones de la construcción de paz y esperanza humana”, expresó.

La jornada incluyó talleres sobre mapeo de convocatorias, sistematización de proyectos y redacción para financiamiento, además de un panel de experiencias y un espacio de encuentro para fortalecer redes de colaboración entre la comunidad universitaria.(Con información del ITESO)