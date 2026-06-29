“Cero impunidad”: Sheinbaum exige aplicar todo el peso de la ley para Víctor Rodríguez

Sheinbaum subraya "cero impunidad" "todo el peso de la ley" ante la investigación abierta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la denuncia presentada por María Felicia Jiménez Lavie contra Víctor Rodríguez Padilla debe investigarse conforme a la ley y de acreditarse responsabilidades, se debe aplicar la sanción correspondiente. Además, confirmó que el exdirector de Pemex no ocupará ningún cargo dentro de su gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el caso y dejó en claro que su administración no brindará protección a ninguna persona involucrada en hechos de violencia contra las mujeres.

También informó que aunque ella no ha tenido comunicación directa con la denunciante, la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con la víctima para darle seguimiento al caso.

Asimismo, recordó que los hechos denunciados ocurrieron en el estado de Morelos, por lo que corresponde a la Fiscalía de esa entidad realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales.

“Que se aplique todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este”, afirmó.

La presidenta insistió en que no puede existir ningún tipo de privilegio cuando se trata de violencia contra las mujeres y sostuvo que la ley debe aplicarse por igual para todas las personas.

Sheinbaum explicó que Víctor Rodríguez estaba contemplado para incorporarse al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), pero aclaró que el proceso nunca concluyó.

Detalló que el nombramiento aún no había sido firmado por ella, por lo que legalmente nunca asumió ese cargo.

“Yo no había firmado el nombramiento, apenas iba a pasar ese trámite”, explicó.

Por esa razón, indicó que no fue necesario retirarlo del puesto y confirmó que Alejandro Salcido continuará al frente del instituto.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Rodríguez Padilla pudiera ocupar otra responsabilidad dentro de la administración federal, la presidenta respondió de manera tajante.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a todos los servidores públicos, tanto federales como estatales, al reiterar que en su gobierno no habrá tolerancia frente a la violencia contra las mujeres.

Sheinbaum aseguró que uno de los principios de su administración es combatir la impunidad y aplicar la ley sin distinciones.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”, expresó.

La mandataria reiteró que será la Fiscalía de Morelos la encargada de determinar las sanciones que correspondan conforme avance la investigación del caso.