Playa Holi pierde más de 30% de su superficie recreativa en una década

. Playa Holi.

Investigaciones del CUCosta de la UdeG documentan que la playa Holi, ubicada en Puerto Vallarta junto a la desembocadura del río Pitillal, ha perdido más de 13 mil metros cuadrados de superficie efectiva en poco más de diez años, lo que representa una disminución superior al 30% de su extensión disponible para uso recreativo.

Reducción confirmada con tecnología satelital

El maestro Luis Fernando González Guevara, responsable del Laboratorio de Manejo Integrado de la Zona Costera del CUCosta, explicó que en 2012 la playa tenía 43 mil 658 metros cuadrados, mientras que las mediciones más recientes con tecnología satelital reportan únicamente 30 mil 364 metros cuadrados.

Factores naturales y humanos

La reducción se atribuye tanto a procesos naturales de dinámica costera como a intervenciones humanas, incluyendo espigones, enrocados y ocupación progresiva de espacios por actores económicos. El investigador advirtió que esta situación requiere mayor vigilancia de las autoridades para garantizar el libre acceso a un bien de dominio público.

Una playa concurrida en riesgo

Considerada una de las playas más visitadas de Puerto Vallarta, Holi enfrenta además un reto en su capacidad de carga: los estudios señalan que, bajo criterios conservadores, el espacio puede recibir entre 865 y mil 728 personas de manera sostenible.

Impacto en la capacidad de carga

Los cálculos realizados muestran que, con cinco metros cuadrados por usuario, la playa podría albergar hasta seis mil 773 personas; sin embargo, al aplicar criterios más estrictos de diez metros cuadrados por persona, la cifra se reduce a poco más de tres mil. Bajo condiciones reales, la capacidad se limita a menos de dos mil visitantes.

Herramienta para la gestión sostenible

Los especialistas subrayan que esta información busca aportar criterios técnicos para una gestión equilibrada de la zona federal marítimo-terrestre, y llaman a impulsar planes integrales de manejo que aseguren la sostenibilidad de las playas del destino turístico.

Llamado a las autoridades

El investigador destacó que las certificaciones internacionales son valiosas, pero insuficientes si no se acompañan de estrategias de gestión basadas en información científica. Urgió a las autoridades a reforzar la vigilancia y regulación de actividades económicas en la franja costera para garantizar el aprovechamiento responsable de este espacio público.(Con información de la UdeG)